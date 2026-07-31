Escándalo en la FIFA: renunció el principal asesor de Infantino y dejó una fuerte carta: «El Mundial no está en venta»

El futbol mundial atraviesa momentos de incertidumbre. Luego de que se revelara que la FIFA con Gianni Infantino al frente planea vender los derechos de las Copas del Mundo a empresas privadas, se generó un fuerte rechazo internacional a esta propuesta.

La UEFA fue la primera en mostrarse públicamente en contra de esta medida: «La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta«. Además, señalaron que si la medida se aprueba, las selecciones europeas no participarán de los Mundiales.

Luego, también se sumaron a esta negativa la CONCACAF (Confederación Centro y Norteamérica) y AFC (Confederación Asiática). Y esta mañana se conoció la renuncia de Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino.

El ejecutivo estadounidense publicó una fuerte carta para despedirse de su puesto y dejar clara su postura: «Quiero dejarlo claro: no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de forma inequívoca«, comenzó.

Además, remarcó los puntos negativos de esta iniciativa: «Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte«.

Luego, recalcó el poderío económico que posee la FIFA actualmente: «La FIFA ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios. La FIFA ya tiene la capacidad financiera para proporcionar ese apoyo a partir de sus recursos actuales». Y enfatizó que no hay ninguna argumentación válida para realizar esta medida: «Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente«.

También destacó cuál debe ser la tarea del ente internacional: «La responsabilidad de la FIFA no es maximizar los beneficios comerciales a cualquier precio, sino proteger y fortalecer el fútbol».

Por último, pidió que más dirigentes se sumen a él y expresen sus opiniones públicamente: «Espero que ellos también alcen la voz, porque las decisiones de esta magnitud deben tomarse en interés del fútbol, no de quienes se benefician de él«.

En medio de este revuelo, parece difícil que la idea de Infantino pueda prosperar. Para llevarse a cabo, la mayoría de las asociaciones deberán votar a favor. Con las posturas negativas de tres confederaciones continentales (UEFA, AFC y CONCACAF), esta idea tendría poca vida.