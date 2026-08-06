Fuerte temporal de nieve: más de 1.000 camiones quedaron varados por el cierre de los pasos a Chile

El paso fronterizo Pino Hachado continúa entre los sectores más impactados por el temporal de lluvias en la región. Pese al transcurso de los días y a las ligeras mejoras del tiempo que permiten la apertura de los complejos, persiste la acumulación de camiones que aguardan cruzar hacia Chile o regresar al país.

En el inicio de la jornada, se intensificaron las tareas de coordinación entre áreas de emergencia y control, mientras se mantiene el monitoreo constante sobre la Ruta Nacional 242 y el sector del paso, con el objetivo de resguardar a transportistas y usuarios.

Las condiciones del camino impactaron en el tránsito regional. Entre Las Lajas, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul se concentran alrededor de 500 camiones a la espera de poder cruzar hacia Chile. Durante la jornada del martes 5, se presentó una mejora momentánea en las condiciones permitió el paso de cerca de 150 vehículos, aunque el panorama volvió a complicarse con el avance del temporal.

Un escenario similar ocurre en Mendoza, donde el Paso Internacional Cristo Redentor registra malas condiciones climáticas en las últimas semanas, generando una gran demora en la circulación de camiones y vehículos particulares.

Las condiciones que impiden la circulación de vehículos incluyen nevadas persistentes, baja adherencia y visibilidad reducida, lo que impide la circulación segura incluso para vehículos pesados.

El Paso Pino Hachado continúa cerrado: piden extrema precaución para circular

Desde la zona cordillerana, miembros de la Guardia Civil de Las Lajas advirtieron que las condiciones climáticas continúan siendo inestables y que las nevadas pronosticadas para las próximas horas podrían volver a afectar la transitabilidad. El paso se encuentra cortado hasta nuevo aviso por parte del parte aduanero.

Las autoridades locales advirtieron que también se reporta la presencia de animales sueltos y riesgo de caída de piedras en la zona del kilómetro 48, lo que suma factores de peligro para los vehículos que circulen aquel sector.

A su vez, se les recomendó a todas las personas que circulen en las rutas que deban evitar circular durante la noche y la madrugada. Advirtieron que deben mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Desde Guardia Civil informaron de la portación obligatoria de cadenas para circular en sectores cordilleranos y la importancia de verificar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

Paso internacional Cristo Redentor: más de 600 camiones varados

El paso internacional Cristo Redentor continúa cerrado debido al fuerte temporal que afecta a la alta montaña desde hace más de 20 días. Si bien aún no hay fecha confirmada de reapertura, anticipan una mejora en las condiciones meteorológicas a partir del sábado 8 de agosto.

Desde la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera, confirmaron que se realizan diagnósticos de manera permanente con el objetivo de «definir la fecha de reapertura». En el paso internacional de la provincia de Mendoza con Chile, se registraron más de 600 camiones en espera para circular al país vecino.

Cuál es el estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro para Chile