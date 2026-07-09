Vacaciones de invierno en Neuquén: fiestas, termas, astroturismo y sabores para disfrutar en toda la provincia

Las vacaciones de invierno llegan con una agenda que recorre toda la provincia: ferias, fiestas populares, gastronomía, termas y actividades para disfrutar en familia.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, la provincia del Neuquén despliega una de sus postales más atractivas. La cordillera se viste de blanco, los destinos turísticos cobran movimiento y una agenda de actividades invita a recorrer pueblos y ciudades mucho más allá de los centros de esquí. Habrá ferias de productores, fiestas populares, experiencias gastronómicas, caminatas guiadas, astroturismo, mercados de artesanos, actividades culturales, termas en plena nieve y recorridos que permiten conocer la identidad de cada región.

La programación, que se extenderá entre el 9 y el 19 de julio y continuará durante agosto con nuevos eventos, invita a recorrer Neuquén desde otra mirada: la de sus sabores, su patrimonio y las experiencias que ofrece más allá del esquí.

En San Martín de los Andes, desde hoy, la tradicional Globa de Invierno volverá a convertirse en uno de los puntos de encuentro del receso escolar. Instalada sobre la calle Juan Manuel de Rosas, frente a la Plaza San Martín, abrirá todos los días de 11 a 22 con una feria de emprendedores locales que ofrecerán artesanías, productos regionales y elaboraciones propias. El espacio busca fortalecer la producción local y ofrecer un paseo ideal para disfrutar en familia.

La ciudad de Neuquén preparó una de las agendas más completas del invierno, con actividades gratuitas entre el 9 y el 26 de julio. El Bus Turístico realizará salidas diarias desde avenida Olascoaga y las vías para recorrer algunos de los principales atractivos urbanos, mientras que también habrá caminatas guiadas por la Isla 132 y el Paseo Costero del Limay.

La gastronomía ocupará un lugar destacado con la Semana de la Repostería y la Pastelería, una iniciativa que reunirá a casas de té y establecimientos adheridos para promocionar las especialidades dulces elaboradas en la capital neuquina durante todo el receso escolar.

Además, la ciudad sumará una programación especial de Astroturismo Urbano, con observaciones solares en el Parque Central, la actividad «Puesta de la Luna» en el Parque Las Bardas y una jornada dedicada a observar los cráteres lunares desde la Plaza de las Banderas, en el marco del Día del Amigo. A esto se agregarán visitas especiales a los museos municipales y el funcionamiento gratuito de la calesita del Parque Norte para los más chicos.

La región del Limay también incorporará una propuesta novedosa. El 11 de julio, Chocón Medio presentará «Vía Láctea en Chocón Medio», una experiencia premium que combinará una cena con gastronomía regional a orillas del lago Exequiel Ramos Mexía con observación guiada del cielo profundo mediante telescopios y binoculares de alta potencia.

En San Patricio del Chañar, el 12 de julio, de 11 a 18, se realizará la primera edición de la Feria Regional de Turismo «Sabores y Amigos». La propuesta reunirá productores regionales, patio gastronómico, food trucks, globa de vinos neuquinos, stands turísticos, artesanos y emprendedores locales. También habrá recorridos guiados por la ciudad, exposición de autos antiguos y la participación de instituciones vinculadas a la actividad agropecuaria. La entrada será libre y gratuita.

Aluminé preparó una agenda especialmente pensada para las familias. Durante las vacaciones habrá conciertos de la Orquesta Infantil y Juvenil, funciones de cine, una muestra fotográfica dedicada al cóndor andino, talleres para las infancias, actividades en el Museo Municipal El Charrúa y el Ludomuseo, además de caminatas guiadas, observación de aves y experiencias de turismo rural.

En Villa La Angostura, del 17 al 25 de julio, el Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata recibirá una nueva edición del Mercado de Montaña Invierno 2026. El espacio reunirá a productores y artesanos de la región con tejidos, cerámica, trabajos en madera, chocolates, cosmética natural y productos gastronómicos, además de espectáculos y actividades recreativas para toda la familia.

Una de las fiestas más tradicionales del norte neuquino volverá a celebrarse en Las Ovejas, donde el 18 y 19 de julio tendrá lugar una nueva edición de la Fiesta Provincial del Mate y el Pan Casero. El encuentro reunirá a panaderos y artesanos de distintas localidades para competir en las categorías de pan criollo, pan de campo, pan con betún, tortillas al rescoldo, panes saborizados y panes con chicharrón. También habrá concursos de mate dulce y amargo, demostraciones de elaboración de pan casero y masa madre, espectáculos folklóricos y danzas tradicionales.

En el extremo norte de la provincia, Copahue volverá a ofrecer una de las experiencias más singulares del invierno argentino con Termas Nieve, el producto impulsado por el Ente Provincial de Termas (Eproten), que estará vigente hasta el 31 de agosto. La propuesta combina aguas mineromedicinales, nieve, bienestar y gastronomía, e incorpora este año nuevos prestadores y descuentos del 50% para residentes neuquinos.

La oferta incluye tratamientos individuales como Laguna del Chancho, Vapor, Inmersión en agua sulfurosa, Mascarilla Facial y Masaje Local, además de circuitos termales completos, masajes integrales, combos promocionales y opciones especialmente diseñadas para grupos familiares.

La agenda continuará durante agosto con la Fiesta Provincial de la Nieve, prevista para el 15 de agosto en Caviahue, donde habrá competencias de hacheros, mozos y mucamas sobre la nieve, concursos de muñecos de nieve, actividades recreativas y el tradicional encuentro del Club Andino por el Día del Montañés. El cierre será con Avalancha, un evento al aire libre con música, gastronomía y entrada libre.

También en Caviahue, los días 15 y 16 de agosto, se correrá el Trail del Agrio – El Origen, una competencia de montaña que atravesará senderos rodeados por bosques de araucarias, paisajes volcánicos y escenarios naturales únicos.

Como complemento de esta agenda, Neuquén mantiene durante todo el invierno propuestas vinculadas al enoturismo y la paleontología. En San Patricio del Chañar, las bodegas ofrecen experiencias como «Enólogo por un día», degustaciones y recorridos por viñedos y olivares, mientras que la Ruta de los Dinosaurios invita a descubrir los museos paleontológicos de Plaza Huincul y Villa El Chocón, consolidando una oferta turística que trasciende la nieve y permite conocer la diversidad de paisajes, sabores e historias que distinguen a la provincia.