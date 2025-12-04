El municipio de Roca logró un acuerdo salarial con cuatro gremios

La próxima paritaria será el 4 de marzo del 2026, donde se retomarán las negociaciones.

En el marco de la reunión paritaria municipal, representantes del Poder Ejecutivo Municipal y los gremios ATM, UPCN, SOYEM y ATE alcanzaron un nuevo acuerdo salarial que fue aceptado por unanimidad.

Según se informó en el parte oficial del Municipio de Roca, el acuerdo consta de un incremento salarial del 2,5% en el salario básico correspondiente a los haberes de diciembre de 2025, mientras que en enero de 2026 se aplicará una suba del 2,2%, y en febrero de 2026 se añadirá otro 2,2%. Todos los incrementos tendrán carácter acumulativo.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, Carlos Amaya, secretario general de Soyem Roca, expresó que luego de dos reuniones en las cuales presentaron su «total desacuerdo por la baja de los porcentajes», en esta tercera paritaria llegaron a un acuerdo entre los cuatro gremios.

Según detalló la primera propuesta del ejecutivo fue de un 1,2% en 4 meses. Luego, en la segunda reunión presentó otra de 1,7% en 3 meses. Mientras que la oferta de gremio Soyem era de un 3% tanto para enero como para febrero. Finalmente, la negociación cerró en 2,5 en diciembre, un 2,2 en enero y un 2,2 en febrero. «Un porcentaje que a los cuatro gremios nos pareció aceptable», afirmó el referente.

Además, anticipó que quedó el «compromiso de reunirse en la próxima paritaria el 4 de marzo del 2026», donde se retomarán las negociaciones.

Por su parte, Adriana Lamadrid, secretaria general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), manifestó: «Nuestros referentes de UPCN salieron conformes, así que como trabajadores municipales me parece que ya es un buen signo». Además destacó que «ningún trabajador del municipio de de Roca cobra en negro, todo está blanqueado» en contraste con el panorama provincial, donde se les «está pagando bonos y acumulando sumas en negro».

La Secretaria General de ATM no acompañó la negociación colectiva

Durante la mesa de acuerdo, Susana Elosegui, Secretaria General de la Asociación de Trabajadores Municipales, se retiró de la negociación salarial y no acompañó la decisión colectiva.

En diálogo con este medio, la referente presentó su descontento ante los porcentajes aceptados en el acuerdo. «Responsabilizo a todos los dirigentes gremiales y al ejecutivo de una mala negociaciones donde claramente dejan a los trabajadores expuestos afrontar esta economía insostenible», increpó.