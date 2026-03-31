Entre cuatro participantes saldrá hoy el ganador del concurso para fiscal jefe en Zapala

El Consejo de la Magistratura de Neuquén dará a conocer este martes el nombre del ganador o ganadora del concurso para designar un fiscal jefe de Zapala. Hay cuatro aspirantes en condiciones matemáticas de imponerse, y pesará como otras veces la decisión política de los consejeros.

Por ahora lidera la tabla de posiciones el secretario del juzgado federal de Roca, Matías Álvarez, con 32,96 puntos. Marcha segunda la fiscal del caso de Zapala, Laura Pizzipaulo, con 32,27; su colega neuquino Andrés Azar suma 31,85 y Marina Díaz, otra fiscal zapalina, 29,74 puntos. La entrevista personal, cuyo resultado se conocerá este martes, otorga hasta 20 puntos, de modo que todos tienen posibilidades.

Las entrevistas con los siete integrantes del Consejo se realizaron el pasado lunes 16. Como siempre fueron por separado, y ningún participante puede presenciar la de sus competidores.

En la oportunidad surgió como uno de los temas las diferencias internas por «distintos criterios de trabajo» y la «ausencia de comunicación» entre los fiscales de la ciudad.

Aportes «desde afuera»

Matías Álvarez dijo que provenir de afuera del poder judicial neuquino «puede ser una fortaleza, puedo aportar una mirada fresca, ver algunos vicios internos en el día a día, prácticas que pueden no ser las adecuadas».

Andrés Azar, quien trabaja en Neuquén, se promocionó en términos similares: dijo que su «neutralidad» y el conocimiento de los tres fiscales de la ciudad -además de Pizzipaulo y Díaz, está Marcelo Jofré- «puede ayudar a fijar otras pautas de trabajo».

«Conozco la situación que hay entre ellos por ahí», dijo Azar. «Las relaciones interpersonales no sé si son las mejores. Lo primero que haría es un espacio de diálogo, una escucha activa».

A la búsqueda de apoyos

A su turno Laura Pizzipaulo reveló que luego de la etapa técnica se reunió con Marcelo Jofré, quien renunció a seguir participando del concurso. «Hablamos de la posibilidad de que yo fuera fiscal jefe y una de las cuestiones que me planteó es que si yo era designada, él me iba a acompañar en esta gestión, que sabía cuál eran mis principios y cuál era mi trabajo. Eso sinceramente fue así».

También lo habló con asistentes letradas. En cambio no pudo tratara el tema con su otra colega, Marina Díaz, con quien conversó sólo de cuestiones de trabajo.

«No tenemos vínculo interpersonal»

En un tramo de la entrevista, esta candidata sostuvo este diálogo con los consejeros.

–¿Cómo es el vínculo entre ustedes? ¿Cómo son las relaciones interpersonales? -preguntó la consejera Andrea Paz (abogados).

-No tenemos vínculo interpersonal. Sí laboral que debería mejorar, es una de mis propuestas -contestó Díaz.

–Hay malas relaciones, entonces -fue la conclusión de la consejera.

-No. Falta comunicación. Tendría que haber más interrelación entre las tres fiscalías.

–¿Si falta comunicación, hay buena relación? -intervino Evaldo Moya (representante del Tribunal Superior).

-Por supuesto que no. Una de mis propuestas es justamente esa, que yo creo que tiene que ver con que los tres fiscales somos pares. Uno de los desafíos fundamentales para cualquiera de los tres es cómo uno se va a plantear como líder ante sus pares. Ese es el gran desafío. Si ustedes me preguntan cuál es mi debilidad, la compartimos los tres: ¿cómo hacemos para imponernos de una buena manera? Con el ejemplo. Eso lo creo fundamental -dijo la fiscal Díaz.