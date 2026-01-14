Entre Jesús María y el Foro de Davos: la cargada agenda de Javier Milei para los próximos días

El presidente Javier Milei cerrará la primera quincena de enero con una agenda cargada que combina una visita a Córdoba, un viaje exprés a Paraguay y su participación en el Foro Económico de Davos, en Suiza. La firma del acuerdo Unión Europea–Mercosur, el Festival de Jesús María y la gira internacional marcan los próximos pasos del mandatario.

Córdoba en la agenda de Javier Milei antes de los viajes al exterior

Antes de partir al exterior, Milei tiene previsto viajar a Córdoba para participar del Festival de la Doma y el Folklore Jesús María. La visita está programada para el viernes, en una jornada que cerrará con la presentación del Chaqueño Palavecino.

Javier Milei visitará Córdoba. Foto: gentileza.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Presidente tiene intenciones de asistir para escuchar a las bandas que se presentarán esa noche. La actividad se dará en la antesala de una seguidilla de compromisos fuera del país.

En la comitiva se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien suele acompañar al mandatario en actividades oficiales y viajes. La visita será breve y sin agenda institucional confirmada en la provincia.

Las salidas al exterior comenzarán el sábado, cuando Milei viaje nuevamente a Paraguay para participar del acto de oficialización del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que se realizará en Asunción.

Paraguay, Mercosur y Davos: los ejes del viaje internacional

El Presidente estará presente en la firma del tratado entre los bloques regionales, que será rubricado por el canciller Pablo Quirno. Se trata de un viaje exprés, mientras gran parte del Gabinete permanece sin actividad por el receso vacacional.

La presencia de Milei buscará enviar una señal de respaldo a su par de Paraguay, Santiago Peña, quien dará inicio a la presidencia pro tempore del Mercosur. El encuentro se realizará en la capital paraguaya.

El domingo, la delegación presidencial partirá rumbo a Suiza. Del 19 al 23 de enero se llevará a cabo el Foro Económico de Davos, donde Milei volverá a disertar ante líderes políticos, empresarios y referentes internacionales.

Por tercer año consecutivo, el mandatario participará del evento que reúne a más de tres mil personalidades. La nueva edición del foro se desarrollará bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.