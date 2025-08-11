Entre Puentes, la nueva zona a desarrollar en el oeste de Cipolletti con un modelo de «ciudad jardín»

La zona entre los puentes de Cipolletti y Neuquén, del lado de Río Negro. (Foto: Florencia Salto)

Una vista aérea permite observar con claridad el área entre los dos puentes que unen Cipolletti y Neuquén, y que quedó encajonada entre los dos centros urbanos, del lado de Río Negro. Son unas 600 hectáreas que el municipio que dirige Rodrigo Buteler ya tiene proyectadas urbanizar con un modelo de “ciudad jardín”, que por sus dimensiones y ubicación, entre el río Neuquén y la Ruta 151, serán un nuevo polo inmobiliario en un área estratégica por su cercanía con Vaca Muerta.



Entre Puentes es el proyecto con el que Buteler proyecta desarrollar Cipolletti en la zona oeste, que ahora está comprendida por barrios sin planificación, tomas y chacras de pequeños productores frutícolas, presionados por el desarrollo inmobiliario y los problemas de rentabilidad de la actividad.



Este proyecto de planificación urbana apunta justamente a que los loteos se hagan bajo un plan definido por el Municipio y que tenga como modelo “un proyecto colectivo que busca replicar los mejores lugares de nuestra ciudad”, señaló el intendente a Diario RÍO NEGRO.



A la hora de hablar del modelo para esta codiciada área, señaló que se toma como estructura una “ciudad tradicional con usos mixtos, densidad amable, equipamientos de calidad. Incorporamos el modelo de ciudad jardín con gran cantidad de espacios verdes tanto públicos como privados”.



En el polígono de aproximadamente 600 hectáreas “el 50% se dedicará a calles, espacios públicos y equipamientos, con densidades medias y bajas”, señaló el jefe comunal, quien habló de crear una ciudad “que sea un modelo de sostenibilidad y calidad de vida para los cipoleños y para la región”.

La zona del puente ferrocarretero entre Cipolletti y Neuquén.



El intendente de Cipolletti dijo que en este momento el conglomerado Cipolletti-Neuquén tiene una oportunidad única gracias a la exploración de la formación Vaca Muerta.



Indicó además que esta zona tiene particularidad de sostener altos crecimientos de población muy por encima de la media nacional, “en los últimos 30 años duplicó su población. La tendencia para las próximas tres décadas es que repetirá este patrón de crecimiento”, precisó.



“Como gestión, tenemos la responsabilidad de desarrollar la ciudad de manera integral, anticipándonos a los problemas y resolviendo las demandas de los distintos sectores de la sociedad. Estamos trabajando en un modelo inclusivo y sostenible, con respuestas abarcativas que garanticen el crecimiento ordenado”, señaló Buteler.



Según se supo, la intendencia está trabajando en un proyecto de planificación de varios años, para que esta zona se desarrolle en forma prolija. Para ello son fundamentales los servicios de agua y cloacas.

El intendente de Cipolletti con un mapa de la ciudad.

El modelo de urbanización del oeste de Cipolletti es clave en el proyecto de ciudad que impulsa Buteler, con eje en los trabajadores de la industria del oil and gas, y con una comunicación fluida con Neuquén.

El desarrollo del área norte

El intendente cipoleño también recordó que actualmente está en proceso de loteo la franja al Norte de la ciudad, con más de 330 hectáreas de proyectos presentados y aprobados y 310 hectáreas en proceso de aprobación.