¡Es oficial! El Mundial 2026 se transmitirá por la TV Pública: la confirmación de Adorni

A menos de cinco meses para el inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos-Canadá-México, el Gobierno de Javier Milei confirmó que la cobertura de los partidos de la Selección Argentina estará a cargo de la TV Pública y Radio Nacional. Las transmisiones son únicamente para el certamen mundialista y no se contemplan amistosos previos.

Si bien restan conocerse los detalles del acuerdo para la transmisión televisiva y radial, las transmisiones son únicamente para el certamen mundialista y no se contemplan amistosos previos.

A su vez, la cobertura de partidos no constará de otras selecciones ni partidos de otros grupos. El mínimo será de tres partidos correspondientes a la fase de grupos con posibilidad a extenderse a ocho, dependiendo como le vaya a la Selección.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni confirmó que el trato no será costeado con el dinero de los impuestos. El anuncio oficial fue emitido a través de la red social «X» de Adorni destacando que es : “Para todos, sin usar la plata de todos”.

La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026.



Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos.



Para todos, sin usar la… — Manuel Adorni (@madorni) January 19, 2026

Fases de grupos Mundial 2026 (Foto: Gentileza)

El calendario de Argentina para el mundial 2026

La selección comandada por Lionel Scaloni obtuvo un sorteo de grupo favorable pero con rivales complicados a partir de instancias definitivas. La Albiceleste jugará en el Grupo J y debutará ante Argelia el 16 de junio desde las 22. La segunda fecha se dará el lunes 22 contra Austria a partir de las 14. Y cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania, el sábado 27 a las 23.

En caso de pasar como líderes de grupo, podrían enfrentarse al 2° del grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay)por los 16vos. En caso de avanzar existe la posibilidad de enfrentarse a la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, reavivando uno de los duelos más grandes de la historia.

Cabe resaltar que este mundial constará de 48 selecciones, siendo el más grande de la historia al dejar el anterior formato de 32 participantes, utilizado desde 1998. A su vez tendrá la mayor cantidad de partidos con 104 e inaugurará la fase de 16vos de final.

En caso de llegar a la final, el calendario de partidos de la Selección Argentina contará con ocho enfrentamientos: