«Es un nuevo año con superávit fiscal», dijo el intendente de Cutral Co y reafirmó que seguirá con la obra pública

«Es muy positivo el año que pasó. Quiero contarles que tuvimos un año con superávit fiscal muy bueno y con muchos frutos. Es un año que se repite de 15 con superávit fiscal», subrayó hoy el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad. Detalló la continuidad de la obra pública aunque marcó que se debe ser cuidadoso con la administración de los recursos por el contexto nacional e internacional.

El Centro Cultural de Cutral Co «José Rioseco» fue el lugar para la ceremonia. El presidente del cuerpo, Jesús San Martín, encabezó la sesión en la que hubo casi un centenar de proyectos que elevaron los diferentes bloques que integran los nueve ediles.

En su segundo discurso ante el Deliberante, Rioseco hizo énfasis en la situación económica y las obras para este 2025, porque antes se emitió un video que recopiló lo ejecutado y finalizado durante el año anterior.

Rioseco explicó ante el recinto que estuvo repleto de asistentes, que si bien en la ciudad no hay déficit fiscal, situación que le permite crecer en forma rigurosa, ordenada, y planificar.

«La soberanía política existe cuando existe la soberanía económica. Si no, no hay manera. Uno puede tener la promesa de muchas obras, pero si no tiene planificado como hacerlo, con qué recursos y como estratégicamente obtenemos esos recursos, es difícil que se pueda tener una gestión ordenada», subrayó.

El jefe comunal, señaló que a pesar de la decisión del gobierno nacional de cortar los fondos para los obras públicas comprometida, en Cutral Co se continuó con el trabajo: «sin ponernos a llorar».

Las y los nueve ediles presentaron en la primera sesión un centenar de proyectos. (Foto: Andrea Vazquez)

Vaca Muerta y su relación con el gobernador Rolando Figueroa

Rioseco se refirió a la relación con el gobernador Rolando Figueroa, a la que calificó que tuvo un año muy bueno en términos de ejecución de obras y compromisos. «Estuvo de la mano de Vaca Muerta», acotó.

Sin embargo, hizo un llamado de atención sobre la actividad de Vaca Muerta, que para el caso de Cutral Co tiene implicancia a través del yacimiento gasífero El Mangrullo.

«Hay una luz amarilla en términos de semáforo. Ojalá que no caigamos en la luz roja, porque Vaca Muerta no es viable y, hay que decirlo, con un dólar barato y no hablemos si llega a bajar el petróleo y el gas», afirmó.

En este escenario enfatizó que todos los funcionarios deben ser muy cuidadosos, desde el gobernador hasta los intendentes y secretarios, con el manejo de los recursos porque puede ser muy complejo. «Este mismo escenario lo vivimos acá con el menemismo», recordó.

«Tenemos que prepararnos para administrar con mucha cordura, cuidado, para no perder el superávit y seguir creciendo. Hay que tener mucho cuidado con los recursos»; apuntó.

Rioseco mencionó que a lo largo del año continuará con la entrega de terrenos, la dotación de servicios de agua, red cloacal y los programas de educación, con las nuevas carreras universitarias. Son casi 700 los jóvenes estudiantes que se anotaron en las carreras de grado y las tecnicaturas.

«Tenemos la obligación de acercarles las herramientas a los jóvenes que son hijos de trabajadores que tienen que ir a la universidad y no pueden hacerlo en otro lado. Entre todos pagamos para que puedan estudiar», dijo y cosechó el aplauso de los presentes.

La ampliación del parque solar a 30 megavatios

Uno de los proyectos sobre los que avanzará y con el compromiso del gobierno provincial es en la ampliación del parque eólico que ya está en marcha a 30 megavatios de potencia.

Rioseco idjo que a partir de este mes se comenzó a facturar lo que se provee al sistema interconectado nacional y a la empresa Pampa Energía, con quien se firmó el acuerdo para la venta de lo producido en parque eólico.

«Este mes presentaremos la expansión del parque que es fundamental para la transición energética con parque tecnológico y el parque solar que será diez veces más del que tenemos. Trabajamos con Provincia y los secretarios para que en Nación nos autoricen los recursos que son de manera privada».

En cuanto a obras dijo que se planifica un centro de Atención Infantil para la zona de los barrios Parque Este y Oeste y que junto a provincia, se ampliará el Instituto de Formación Docente N° 14, en la etapa siguiente que había quedado pendiente.

Con el discurso del intendente se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves próximo para la continuidad de la primera sesión.