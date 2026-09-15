Escala el conflicto entre Mendoza y La Pampa por el decreto de Milei: «Muy fácil hacer política con un río»

La histórica disputa por el río Atuel sumó un nuevo y tenso capítulo tras el Decreto 982/2026 que firmó el presidente Javier Milei, con el que le otorgó a Mendoza la totalidad de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. La decisión, que deroga un régimen de coparticipación de esos fondos vigente desde 1973, desató una batalla judicial y un duro cruce de declaraciones entre los mandatarios provinciales.

El gobernador Sergio Ziliotto ratificó a través de X la presentación de una medida cautelar autónoma ante la Justicia Federal para exigir la suspensión inmediata de los artículos 3 y 4 del decreto presidencial. Desde la administración pampeana argumentan que la resolución nacional elimina de forma unilateral un derecho adquirido y vulnera el convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional y ambas provincias, el cual había sido homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

«El río Atuel también es pampeano: los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 establecen y ratifican su interprovincialidad. Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana», sostuvo Ziliotto. En la misma línea, el Ejecutivo provincial denunció un «avasallamiento a las autonomías provinciales» y alertó que la validez del régimen derogado ya se encontraba bajo análisis de la Corte Suprema, que incluso apenas 14 días antes había aceptado citar a La Pampa en el litigio en curso.

La respuesta de Cornejo y el millonario reclamo retroactivo

Del otro lado de la frontera, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo celebró la decisión de la Casa Rosada y salió al cruce de su par pampeano, acusándolo de mezclar y confundir la interjurisdiccionalidad del agua con la ubicación física de la fuente de generación eléctrica.

«Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos», disparó el mandatario radical a través de sus redes sociales.

En su descargo, remarcó que para generar energía no basta únicamente con el caudal hídrico, sino que se requiere de pendiente e infraestructura, elementos que se encuentran radicados íntegramente en territorio mendocino. «Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender», cuestionó.

Tras el decreto de Milei, el gobernador mendocino ya había adelantado que readecuarán la demanda que ya tramita en el máximo tribunal del país para exigir no solo el 100% de los ingresos a futuro, sino también el pago retroactivo de las regalías Según detalló el gobernador, reclamarán un monto estimado en 680 millones de dólares (más intereses) por las décadas en las que se vieron obligados a compartir las regalías de la represa.

El origen de una controversia de más de siete décadas

El conflicto por el uso del agua y los recursos de Los Nihuiles es uno de los litigios interprovinciales más extensos del país, con raíces en la década de 1940. El complejo, que hoy cuenta con una capacidad instalada cercana a los 290 MW a través de tres represas y cuatro centrales, fue inaugurado en 1948 bajo la presidencia de Juan Domingo Perón.

Debido a su construcción, el caudal que escurría hacia La Pampa alteró drásticamente, marcando el inicio formal de los reclamos.

Foto: Asamblea de Santa Isabel en Defensa de los Ríos Pampeanos (archivo).

La reciente normativa firmada por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se apoya en la jurisprudencia que la propia Corte Suprema fijó entre los años 2003 y 2009 en fallos vinculados a otras represas, como Salto Grande. En esos antecedentes, el máximo tribunal determinó que el cobro de regalías hidroeléctricas no está atado a si un curso de agua atraviesa varias jurisdicciones, sino a la localización geográfica efectiva de la fuente de generación.

Apoyado en ese sustento jurídico, el Gobierno nacional decidió restituir la exclusividad de los fondos a Mendoza, provincia que tiene bajo su control la operación del sistema desde 1993 y que, desde julio de este año, avanza junto a la Nación en el proceso para la reprivatización del complejo hidroeléctrico.