«No estamos formando fuerza de trabajo, estamos formando ciudadanos»: el debate sobre la educación en Vaca Muerta

Vaca Muerta se instaura como un centro de desarrollo del país. ¿Qué lugar ocupa la educación en ese entramado? Especialistas en la materia se reunieron este martes en el Polo Tecnológico de Neuquén para debatir sobre el tema en el XIX Foro de Calidad y Equidad Educativa organizado por Educar 2050. Pese al interés de la industria por la recurso humano, la ministra Soledad Martínez remarcó: «No estamos formando fuerza de trabajo, estamos formando ciudadanos«.

Esa frase sería puesta en tensión a lo largo de un encuentro que buscó brindar distintas miradas: participaron representantes del Ministerio de Educación de Neuquén, Educar 2050, el Colegio Profesional de Técnicos de la provincia, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Padres Organizados por la Educación, instituciones académicas y empresas vinculadas con la actividad productiva.

«Estos foros nacionales son espacios fundamentales de intercambio y aprendizaje», destacó la directora ejecutiva de Educar 2050 en su discurso de bienvenida y recalcó: «La educación tiene que ser el pilar fundamental en la agenda pública, privada y social«.

Soledad Martínez, ministra de Educación de Neuquén. (Foto: Emiliano Ortíz).

Los desafíos de la educación en la Cuenca Neuquina

Entre las 8:30 y las 9 se comenzó a llenar el auditorio del Polo Tecnológico. Además, más de 30 personas se sumaron por Zoom para seguir el foro. Los docentes Víctor Drango Calfín y Cintia Panebianco, ambos profesores de escuelas técnicas, eligieron participar de forma presencial. «Con el crecimiento de Vaca Muerta está bueno conocer cuál es la mirada específica de la educación«, señalaron.

Se acercaron al encuentro preocupados por los resultados de las pruebas PISA. «Es interesante conocer las distintas miradas sobre cómo medir la educación«, comentó Cintia. Sin embargo, lo que más les inquieta es la dificultad que tienen los estudiantes en el traspaso de la escuela al mercado laboral. «Hay que construir de nuevo esa vinculación en las prácticas profesionalizantes«, mencionó Víctor.

Esa misma preocupación por la brecha entre las aulas y las exigencias del mundo laboral atravesó el panel principal de la jornada. La exvicegobernadora de Neuquén e investigadora, Ana Pechen, abrió la discusión. De la mano de una serie de diapositivas, trazó un diagnóstico sobre la realidad del sistema en la Cuenca Neuquina y advirtió sobre las urgencias de las escuelas frente al desarrollo acelerado de la industria.

Pechen destacó que el crecimiento productivo de la provincia exige repensar las estrategias formativas para evitar que los jóvenes queden excluidos de las nuevas oportunidades. «El mayor legado de Vaca Muerta no debería ser solamente la energía, sino el capital humano, el conocimiento, el talento y la tecnología».

La especialista sostuvo el Estado y el sector privado deben articular esfuerzos para que la educación técnica responda al dinamismo del sector, sin perder su rol social ni su capacidad de formar personas comprometidas con la sociedad. «No estamos formando un autómata, estamos formando un ciudadano que va a tener que tomar decisiones con el auxilio de muchísimas herramientas, como la inteligencia artificial, pero que solamente él va a poder garantizar que sean decisiones éticas y oportunas», enfatizó.



Ana Pechén, ex vicegobernadora de Neuquén. (Foto: Emiliano Ortíz).

De la escuela a Vaca Muerta: ¿Cuál es el estado de situación?

El presidente del Colegio Profesional de Técnicos de Neuquén, Patricio Durán, recogió esa mirada y puso el foco sobre la preparación de los jóvenes que egresan de las escuelas técnicas. «Vaca Muerta va a necesitar miles de técnicos. Miles, no cientos», dimensionó.

Sin embargo, al responder cuál es el estado actual de la educación, fue categórico: «Estamos mal, pero no lo digo yo, lo dicen las pruebas». Como ejemplo, citó los resultados de PISA y lanzó: «El dato mata el relato».

Durán explicó que todavía resulta prematuro evaluar el nuevo diseño curricular, ya que la primera cohorte alcanzará el final del recorrido recién este año. Consideró que sus resultados deberán compararse con los del modelo anterior para determinar si la reforma cumplió sus objetivos. «Necesitamos una evaluación, necesitamos estar entre los mejores del mundo”, afirmó. Por esa razón, propuso crear un observatorio que permita seguir a los primeros egresados y medir la calidad de su formación.

El diagnóstico también alcanzó a los recursos disponibles dentro de las escuelas. El especialista advirtió que algunos establecimientos cuentan con maquinaria de hace tres décadas y reclamó una mayor inversión en talleres, comedores y capacitación docente.

Además, pidió recuperar la participación de técnicos, empresarios y trabajadores con experiencia para acercar el conocimiento de la industria a las aulas. “El ministerio tendría que buscar a esos referentes que no son docentes, pero que pueden estar con los chicos, capacitarlos y hablarles de lo que significa insertarse en el mercado laboral”, planteó.

Esa distancia entre la formación y el trabajo obliga a las empresas a capacitar durante cerca de un año a muchos de los jóvenes que incorporan, según indicó Durán. Comentó que, para reducir la brecha, hay que aplicar la normativa vigente y las «prácticas profesionalizantes», que deben sumar 200 horas durante el último año de la escuela técnica.

Pese a las falencias, Durán defendió la trayectoria y el potencial de la modalidad técnica. «La educación técnica argentina es una de las mejores de Latinoamérica; hay que potenciarla, ponderarla y cuidarla», aseguró. También enumeró a los técnicos electromecánicos, eléctricos, mecánicos, químicos, en hidrocarburos, en seguridad e higiene y a los maestros mayores de obra como protagonistas del crecimiento de Neuquén. «Vaca Muerta es el faro y va a generar muchísimo trabajo. A Vaca Muerta la mueven los técnicos», enfatizó.

Patricio Duràn, El presidente del Colegio Profesional de Técnicos de Neuquén. (Foto: Emiliano Ortíz).

El cierre del panel quedó a cargo de Marina Smoljan, referente de Padres Organizados por la Educación en Neuquén, quien reunió las principales coincidencias del debate. Señaló que los expositores reconocieron las dificultades con las que los estudiantes terminan la educación básica y destacó la necesidad de contar con información confiable para diseñar políticas públicas. “Todos coincidieron en la importancia de los datos como fuente para poder tomar decisiones”, resumió.

Smoljan puso el foco en la baja participación de Neuquén en las evaluaciones nacionales. Según precisó, en la última prueba Aprender solo participó el 23% de los estudiantes de sexto grado, pese a su carácter censal, mientras que en otras provincias el nivel de respuesta superó el 90%. A ese déficit sumó otro desafío compartido por los panelistas: fortalecer la capacitación, la formación y la profesionalización docente.

“Tenemos los chicos, tenemos la intención, pero nos está fallando la pata del medio, que es la escuela”, señaló.