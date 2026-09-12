Conflicto por el río Atuel: Milei le otorgó a Mendoza la totalidad de las regalías hidroeléctricas y estalló La Pampa

En julio de 2026, el Gobierno y Mendoza activaron el proceso de reprivatización del complejo Los Nihuiles (Foto: Gobierno de Mendoza).

El Gobierno nacional otorgó a la provincia de Mendoza la totalidad de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado sobre el río Atuel. La medida reactivó y profundizó una histórica disputa entre esa jurisdicción y La Pampa por el uso del agua y los recursos económicos.

La decisión se oficializó este viernes mediante la publicación del decreto 982 en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La resolución deja sin efecto el Decreto 1560/73, un acuerdo de 1973 que establecía que ambas provincias cobraran por la generación de energía del complejo.

El decreto establece que las compensaciones económicas por la represa serán percibidas en su totalidad por la administración que encabeza Alfredo Cornejo. La normativa fundamenta la resolución al reconocer que la fuente hidroeléctrica se encuentra íntegramente en territorio mendocino.

“Pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica íntegramente en territorio mendocino, las regalías corresponden en su totalidad a nuestra provincia”, celebró Cornejo.

Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuestionó con dureza la decisión del Ejecutivo nacional. “No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano”, expresó en la red social X.

Una controversia que nació en la década de 1940

La controversia entre ambas provincias se remonta a la construcción del complejo. La represa, ubicada en la ciudad de San Rafael, se inauguró en 1948 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón y bajo la administración directa de Nación. A partir de ese momento se desató el conflicto entre Mendoza y La Pampa, que dejó de recibir caudal regular del río Atuel por el impacto de la obra.

El litigio llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo que en 1992 homologó un acuerdo para el reparto equitativo de las regalías. Sin embargo, entre 2003 y 2009 el máximo tribunal estableció jurisprudencia en otros fallos —como el de la represa Salto Grande— señalando que el derecho a cobrar regalías hidroeléctricas no depende de que un curso de agua atraviese distintas jurisdicciones, sino de la localización efectiva de la fuente de generación. Ese antecedente jurídico sirvió como argumento principal para el decreto firmado por Milei y Caputo.

El control de las fuentes hidroeléctricas fue transferido por el expresidente Carlos Menem a Mendoza en 1993, año desde el cual Hidroeléctrica Los Nihuiles opera el sistema. En julio de 2026, el Gobierno nacional y Mendoza activaron el proceso para la reprivatización de las represas en San Rafael.

El complejo cuenta con una capacidad instalada cercana a los 290 MW. La infraestructura está integrada por tres represas (El Nihuil, Aisol y Tierras Blancas), cuatro centrales hidroeléctricas (Nihuil I, II, III y IV) y el dique compensador Valle Grande sobre el curso del río Atuel.