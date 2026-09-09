Malvinas: una a una las 15 nuevas empresas y ejecutivos que el Gobierno sancionará por explotaciones petroleras

Navitas es una de las empresas sancionadas por el Gobierno argentino. Foto: Gentileza NA.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con los procedimientos sancionatorios contra 15 ejeuctivos y empresas adicionales que habrían violado las prohibiciones de la Ley N° 26.659 por el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

La lista está integrada por ocho empresas y siete personas vinculadas como accionistas, directivos o proveedores estratégicos de las petroleras que intervienen en los proyectos cuestionados.

Islas Malvinas: una a una las nuevas empresas sancionadas

Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo citadas por Noticias Argentinas, entre las compañías incluidas figura Shlomo Eliahu Holdings Ltd., de Israel, señalada como accionista de Navitas Petroleum LP, una de las operadoras del proyecto petrolero Sea Lion.

El listado también incorpora a cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd., ambas del Reino Unido; SMR Advisors (Monaco) SAM, de Mónaco, y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., de Israel.

En el caso de Borders & Southern, el procedimiento alcanza a David Williamson Dobson, también identificado en el documento como David Harry Williamson Dobson, quien figura como accionista y presidente no ejecutivo de la compañía.

También aparecen seis accionistas y directivos vinculados con Eco: Gil Holzman, accionista y director ejecutivo; Keith Hill, accionista y director; Peter Nicol, accionista y director; Alan Friedman, accionista y director; Alice Carroll, accionista y miembro de la empresa, y Gadi Levin, accionista y director financiero.

La nómina se completa con tres compañías relacionadas con la provisión de infraestructura: Bluewater Energy Services BV, de Países Bajos; Bluewater Sea Lion Production Company Limited, del Reino Unido, y Noble Corporation UK Ltd., también británica y señalada como casa matriz de un proveedor estratégico.

Los nuevos expedientes se suman a los procedimientos que el Gobierno ya había iniciado contra otros 45 sujetos, por lo que el universo de personas humanas y jurídicas investigadas asciende a 60.

La Oficina del Presidente había anticipado que continuaría identificando a todos los actores involucrados en la explotación de recursos sin autorización argentina y que avanzaría con los correspondientes sumarios administrativos.

“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, sostuvo al anunciar la ampliación de los procedimientos.

Adrián Ravier sobre la sanción a empresas que operan en Malvinas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, advirtió que las sanciones previstas por la Ley 26.659 alcanzarán tanto a las operadoras como a sus accionistas, directivos y proveedores.

“Cualquier empresa o proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en la zona de Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa de los martes.

Según explicó, las firmas alcanzadas tampoco podrán adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), acceder a beneficios fiscales ni participar en proyectos energéticos como Vaca Muerta.

Malvinas: el primer listado de 45 empresas y personas sancionadas

El listado inicial de 45 personas y empresas sancionadas por participar de manera directa o indirecta en actividades vinculadas a la explotación petrolera en las islas Malvinas Luego, se amplió a 60 la cifra:

Navitas Petroleum Development and Production Limited — ilegítima licenciataria — Reino Unido.

Navitas Petroleum Atlantic Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

The Phoenix Holdings Ltd / Phoenix Financial Ltd / The Phoenix Investments House Lt— Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Meitav Investment House Ltd— Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Gideon Abraham Tadmor Cohen — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Yacob Katz — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Jonathan Akiva Sternberg — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Boaz Yoel Cohen Tadmor — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Amit Kornhauser — Accionista de Navitas Petroleum LP — Israel.

Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

Rockhopper Exploration (Oil) Limited — ilegítima licenciataria— Reino Unido.

Noked Capital Ltd— Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

Aedos Advisers (London) LLP — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

Exodus Management Israel Ltd (Brosh Capital Partners LP y Brosh Equity Partners LP) — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

Ion Fund Management Ltd — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Israel.

Samuel Moody — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

William Rees Perry — Accionista de Rockhopper Exploration PLC — Reino Unido.

Alan Brimacombe — Accionista de Borders & Southern — Canadá.

Zila Corporation — Accionista de Borders & Southern — Islas Vírgenes Británicas.

Interactive Investor Limited — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

Mr H Mason — Accionista de Borders & Southern — Origen sin especificar.

Mr Newlands — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

Mrs Newlands — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

Hargreaves Lansdown Asset Management Limited — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

Halifax Share Dealing Clients — Accionista de Borders & Southern — Reino Unido.

JHI Associates Inc. — ilegítima licenciataria— Canadá.

JHI Falklands Inc. — ilegítima licenciataria— Canadá.

Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd — Accionista única de JHI — Canadá.

CIBC Asset Mgt. — Accionista de Eco — Canadá.

Canaccord Genuity Limited — Accionista de Eco — Reino Unido.

Avanza Bank Holding AB — Accionista de Eco — Suecia.

Moshe Peterburg — Accionista de Eco — Israel.

Askar Alshinbayev — Accionista de Eco — Kazajistán.

Coronation Fund— Accionista de Eco — Sudáfrica.

Westmount Energy Limited — Accionista de Eco — Jersey (Islas del Canal).

Borders & Southern Falkland Islands Limited — Ilegítima licenciataria — Reino Unido.

Noble Corporation — Proveedor estratégico de infraestructura — Reino Unido.

AP Moller Holding A/S — Accionista de Noble Corporation y Seatrium — Dinamarca.

First Eagle Investment Management LLC — Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos.

Vanguard Portfolio Management LLC— Accionista de Noble Corporation y Seatrium Limited — Estados Unidos.

Dimensional Fund Advisors LP — Accionista de Noble Corporation, Seatrium Limited y Bristow Group Inc. — Estados Unidos.

Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) — Analistas y asesores corporativos — Estados Unidos.

Fugro NV — Proveedor de servicios — Países Bajos.

Noticias Argentinas