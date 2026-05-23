Federico Villagra lidera la etapa inicial del Rally del Petróleo y los Dinosaurios

Federico Villagra marca el rumbo en el Rally de Cutral Co y Plaza Huincul.

Federico Villagra se impone en el Rally del Petróleo y los Dinosaurios. En los caminos de Cutral Co y Plaza Huincul, el Rally Argentino entregó la primera etapa de la tercera fecha del certamen nacional.

El binomio fue el encargado de abrir camino en una jornada que no dio margen para errores y logró sostener el liderazgo pese a inconvenientes en el diferencial trasero que le hizo perder parte de la diferencia construida en el primer rulo.

Luego de los seis tramos cronometrados el cordobés Federico Villagra, que ganó dos, lidera con el Skoda junto a Diego Curletto en la división RC2 y en la clasificación general de la competencia en territorio neuquino.

El actual campeón, Miguel Baldoni junto a Gustavo Franchello (Skoda), que se impuso en tres pruebas especiales, le planteó una dura disputa por la punta y se ubicó a poco más de dos segundos del líder de la general

En el tercer lugar dio pelea, en su regreso, Alejandro Cancio con un Skoda con el que había hecho el mejor tiempo en la última prueba cronometrada, y quedó a 12s8 en el podio, aventajando por 1s2 al catamarqueño Augusto D’Agostini en el cuarto puesto.

Cancio volvió con todo y pelea por un lugar en el podio del Argentino.

A más de un minuto de Villagra se ubicaron luego Diego Miceli y Rodrigo Disalvo.

Uno de los regionales que consolidó su liderazgo en la RC-MR fue Nicolás González (VW). El neuquino tuvo un claro dominio en la etapa, logrando una diferencia sólida gracias a un ritmo constante y sin mayores inconvenientes.

En las restantes divisiones, Guillermo Ambrosio (Peugeot) es líder en RC4, Fernando Daparte (Ford) en RC3 y Fernando Müller (Peugeot) en la RC5.

En el cierre de la jornada, la prueba especial número 6 fue suspendida ya que no se encontraba en condiciones de desarrollarse con normalidad. Los binomios completaron el recorrido de la etapa en enlace hasta el parque de asistencia.