Está en marcha la licitación de la obra que busca dar solución al anegamiento del arroyo Carranza

El proyecto para construir un puente sobre el arroyo Carranza tiene fecha para la licitación. Las empresas interesadas tendrán tiempo de presentar sus propuestas hasta el 16 de diciembre próximo, según confirmó el gobierno provincial. Ese mismo día se abrirán los sobres. De este modo, se busca dar solución al desborde o anegamiento por tormentas y garantizar la comunicación vial en la región Vaca Muerta.

El anuncio de la licitación se hizo a través del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y se hará bajo la órbita de la subsecretaría de Recursos Hídricos. Se prevé un plazo de ejecución de 690 días y se tramitará a través de la plataforma CoDiNeu.

La solución para el desborde y anegamiento del arroyo Carranza que impide la circulación continua, en especial para el desarrollo de la industria petrolera, está pensada con la construcción de este nuevo puente que garantizará la conección con Rincón de los Sauces.

Tanto la ruta provincial 5 que inicia en el empalme con la ruta provincial 7, en Punta de Agua, permite el acceso a Rincón de los Sauces, tras unos 70 kilómetros. Este corredor conecta a uno de los polos neurálgicos del sector hidrocarburífero. Por aquí transitan miles de trabajadores, servicios, insumos y cargas vinculadas a la cadena energética, además de vecinos y emprendimientos locales.

En la ruta provincial N° 7 -a dos kilómetros- cruza el arroyo Carranza mediante dos badenes de hormigón (norte y sur) de aproximadamente 90 metros y 30 metros. Se informó que este arroyo es un cauce aluvional que aporta caudales a la cuenca endorreica del bajo Añelo.

Ocurre que cuando se producen tormentas convectivas, el agua sobrepasa el badén Norte, corta la circulación, afecta la seguridad vial y bloquea la logística regional, con impacto sobre la vida cotidiana, la producción y los servicios esenciales.

Sobre esta situación, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, anunció que “este puente sobre el arroyo Carranza expresa el modelo neuquino: obras fundamentales para el desarrollo, planificadas con base técnica, licitadas con transparencia y pensadas para cuidar la vida, el ambiente y la producción”.

La ministra Esteves, subrayó que garantizar la conectividad de la ruta provincial 5 es «asegurar seguridad vial, logística para Vaca Muerta y empleo neuquino; y también es seguridad para la comunidad y resiliencia climática: un diseño hidráulico preparado para crecidas de muchos años, que también reduce el riesgo de inundaciones”.

La solución aportada para que no se produzca las interrupciones en el tránsito de la zona, llega después del estudio hidrológico e hidráulico específico. El proyecto implicará el diseño de obras que mitiguen el riesgo de inundación frente a estas crecidas con recurrencia de 100 años.

El futuro puente y sus obras de arte complementarias reemplazarán la vulnerabilidad de los badenes por una estructura de mayor capacidad hidráulica.

La última tormenta ocurrida en la zona la semana que pasó puso en vilo a las autoridades de Defensa Civil, bomberos y sanitarias porque hubo tres vehículos que fueron arrastrados por la correntada en su intento por atravesar el arroyo Carranza. No hubo personas heridas en el incidente.