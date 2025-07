Estafa con planes sociales en Neuquén: el BPN pasó al centro de la escena en el segundo día del juicio

El subgerente auditor Daniel Gutiérrez. "No hubo otra investigación sobre planes sociales en el BPN" (Cecilia Maletti)

El segundo día de audiencias en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén fue vertiginoso: la fiscalía hizo estallar su propio cronograma de testigos, que con tanta paciencia había armado durante meses; desistió de algunos que eran considerados claves; y las defensas empujaron hacia el centro del escenario al Banco Provincia de Neuquén, hasta ahora intocable.

De los seis testigos previstos para este martes sólo declararon dos, y la estrella fue el ex subgerente auditor del BPN, Daniel Gutiérrez, quien habló de la investigación interna que se realizó en el Banco cuando se descubrió la estafa.

Quedó expuesto que hubo graves irregularidades cometidas por algunos empleados que al término de la auditoría interna sólo recibieron «sanciones menores». Por ejemplo: en el caso del subsidio otorgado a un hombre llamado Esteban Maenga Mendoza, quien nunca presentó su DNI ni retiró la tarjeta de débito se aplicaron 3 días de suspensión.

El caso cero, según la historia oficial

Maenga Mendoza, como ha informado diario RÍO NEGRO, es el «caso cero». Según la historia oficial, el 28 de junio del 2022 presentó una denuncia en la comisaría Tercera porque descubrió que su caja de ahorros estaba vacía pese a que no había retirado dinero ni tenía tarjeta de débito.

La denuncia dio origen a la explosiva investigación que puso en jaque al gobierno de Omar Gutiérrez. Sin embargo, Maenga nunca declaró -informaron fuentes de la defensa- y la fiscalía decidió hoy sorpresivamente que no lo citará al juicio.

Extraoficialmente, deslizó que no lo podían ubicar. «Es como que no citen a declarar a la víctima en un juicio por robo», protestaron desde la defensa, e insistieron con su presentación. Al final asistirá, pero más adelante.

Las 198 cajas de ahorro

El auditor Gutiérrez declaró que a partir de la denuncia de Maenga se descubrió que en 198 cajas de ahorro, 14 personas que no eran sus titulares hacían retiros de dinero por cajeros automáticos. Eran los que la fiscalía denomina «extractores»: integrantes de la banda que utilizaban la tarjeta de débito y el PIN de los beneficiarios de los planes sociales, vaciaban sus cuentas y les entregaban una pequeña suma de dinero. El resto, según el fiscal jefe Pablo Vignaroli, lo destinaban a la campaña política del MPN y a gastos personales.

La auditoría «buscó determinar si había responsabilidad de personal del BPN», y eso se descartó dijo Gutiérrez. «Las cuentas fueron abiertas en 15 sucursales distintas por 70 empleados, los extractores no eran parientes de empleados del Banco, no hubo responsabilidad», respondió a la fiscalía, dando a entender que no hubo una maniobra concentrada en pocas manos.

«Estas cosas a veces pasan»

Pero cuando empezaron a preguntar las defensas aparecieron detalles más interesantes. Gutiérrez reconoció que a Maenga Mendoza le abrieron una cuenta y le depositaban dinero de un subsidio pese a que según su legajo en el BPN, nunca presentó el DNI y tampoco firmó el recibo cuando retiró la tarjeta de débito.

Al empleado descuidado que manejó ese legajo le aplicaron una suspensión de 3 días, considerada por el propio testigo como «una sanción menor».

«Estas cosas a veces pasan, en un contexto de volumen de muchas operaciones», trató de justificar Gutiérrez, quien trabajó 15 años en el banco, se jubiló, y ahora está contratado como asesor externo.

Otra vez: Maenga Mendoza podría traer claridad sobre el trámite, pero sorpresivamente la fiscalía perdió interés en escucharlo.

La pericia caligráfica

Gutiérrez también mencionó que una pericia caligráfica detectó que el 70% de las firmas correspondían a sus titulares, y puso en duda al resto. Cuando le pidieron más precisiones aclaró: «en 16 casos no correspondía la firma con el titular de la cuenta».

El autor de ese trabajo figura en la lista de testigos para los próximos días, si sortea la motosierra de la fiscalía.

A Gutiérrez le preguntaron además qué empleados del BPN intervinieron en la apertura de cada uno de esos 16 legajos, pero no lo recordó.

La auditoría por los cheques

Tampoco lo ayudó su memoria cuando desde la defensa le preguntaron por otra auditoría, realizada en 2020. Fue a raíz de un alerta que saltó en el área de Prevención de Lavado del banco porque «había demasiados cheques librados por el Ministerio de Desarrollo Social». Sólo pudo recordar que se investigó responsabilidad interna y se descartó.

La teoría del caso de algunos defensores es que la defraudación con planes sociales comenzó en 2015, que en este juicio «faltan funcionarios» y «falta el BPN». La acusación de la fiscalía se circunscribe al período que va del 30 de septiembre del 2020 al 31 de julio del 2022.

¿Cómo seguirá?

Es difícil anticipar cómo continuará el juicio. Se indicó que este miércoles declararán directivos del BPN: Joaquín Alfieri y Marisa Sanguinetti; mañana Pablo Rodríguez Brindisi y Aldo Rodríguez, y el viernes comenzarán los beneficiarios de planes sociales que fueron utilizados para la maniobra.

Pero la fiscalía parece dispuesta a recurrir al factor sorpresa, o bien a improvisar. El presidente del Tribunal, Juan Kees, les advirtió que deben entregar a las defensas al término de cada audiencia, el listado de testigos del día siguiente, para darles tiempo a preparar su trabajo.

Pablo Vignaroli y Juan Narváez rezongaron un poco, dijeron que arman la lista a la tarde, pero el juez se mantuvo inflexible.