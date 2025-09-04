Estafa con planes sociales en Neuquén: la fiscalía dijo que está probada la asociación ilícita

Los fiscales de Delitos Económicos de Neuquén iniciaron este jueves su alegato en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén y aseguraron que se pudo dar por probada la asociación ilícita de los imputados. Señalaron a cinco de ellos como presuntos jefes de la organización que defraudó al Estado entre septiembre del 2020 y noviembre del 2021 por un monto actualizado superior a los 1.100 millones de pesos.

En la presentación que comenzó alrededor de las 8:30, el fiscal Juan Manuel Narváez explicó, uno por uno, el rol atribuido a cada uno de los 12 acusados sobre los que pedirán condenas. Anticipó que no solicitarán la declaración de responsabilidad de Fernando Cardozo Regidor y Ariel Krom.

La acusación como presuntos cabecillas apuntó, como se había anticipado, hacia el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz; el exjefe de Programas, Marcos Osuna (los tres cumplen prisión domiciliaria); el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, y el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca.

Para los fiscales, hay pruebas para demostrar que los imputados integraron una asociación ilícita y que cometieron una defraudación al Estado provincial de 1.162.570.287 pesos, según el monto actualizado a la fecha.

Estafa con planes sociales: el rol de Abel Di Luca

Abel Di Luca, exsubsecretario y exministro de Desarrollo Social. Foto: Matías Subat.

Sobre Abel Di Luca, aseguró que la fiscalía pudo probar que formó parte de la asociación ilícita que defraudó a la Provincia con el dinero de los planes sociales. Afirmó que lo hizo desde que era subsecretario de Desarrollo Social y que luego continuó en su rol de ministro.

El fiscal dijo que Di Luca era quien le daba el visto bueno al listado de beneficiarios de planes sociales, controlaba la evolución del pago y «le daba apariencia de legalidad al trámite». Era el principal responsable de que la estafa sucediera, afirmó.

Entre los argumentos que exhibió, planteó que hubo testigos dijeron que «tenía la última palabra» y que cumplió el rol de organizador jefe, algo que también fue corroborado por mails que fueron secuestrados durante la investigación.

Estafa con planes sociales: Soiza, jefe

De Tomás Siegenthaler, el fiscal Narváez detalló que fijaba los montos mes a mes, iniciaba formalmente el expediente y que, por su cargo como coordinador provincial de Administración, tenía todo el servicio administrativo y financiero del área a su cargo. «Permitía que esto sucediera mes a mes», se indicó.

En cuanto a Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, la fiscalía determinó que cumplía el rol de jefe. Era quien certificaba el listado que se agregaba a los expedientes, sin fecha, y aseguraron que todas las firmas encontradas en la documentación que formó parte de la prueba son efectivamente de él, quien tenía injerencia en las acreditaciones.

Estafa con planes sociales: Sánz daba órdenes

En primer plano, Sánz, y atrás Osuna. Dos de los acusados como cabecillas. Foto: Matías Subat.

Narváez también le asignó a Néstor Pablo Sánz el rol de jefe en la asociación ilícita. El imputado fue uno de los que admitió los hechos, aunque desmintió haber ocupado un rol jerárquico en la organización. Par ala fiscalía, la prueba indica qué si tenía injerencia en el armado de la estafa y que daba órdenes, algo también confirmado por los «arrepentidos».

De Marcos Osuna, la fiscalía dijo que está demostrado que enviaba los listados de beneficiarios mes a mes, que coordinaba las extracciones en las que participaba él mismo y daba órdenes. Narváez ratificó que está probado que era uno de los jefes de la asociación ilícita.

Estafa con planes sociales: cómo sigue

El juicio se reanudará este jueves tras un cuarto intermedio con la palabra del fiscal jefe, Pablo Vignaroli, quien dará el marco jurídico y la argumentación legal para solicitar al tribunal las declaraciones de responsabilidad para los acusados.

El alegato de la fiscalía tendrá la adhesión de la querella, representada por el abogado de la fiscalía de Estado Gustavo Kohon.

El lunes y martes próximos las defensas harán sus propios alegatos. Luego, el tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla se tomará unos días para deliberar y en la semana que comienza el 21 de septiembre podría dar el veredicto.