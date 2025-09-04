Estafa con planes sociales en Neuquén: los ejes de la acusación que presentará la fiscalía

Desde las 8:30 de este jueves el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez pronunciarán su alegato en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén. Basados en los ejes principales sostendrán la acusación contra 13 de los 14 imputados, cinco de ellos como presuntos cabecillas de la organización ilícita que defraudó al Estado entre septiembre del 2020 y noviembre del 2021.

La acusación como presuntos cabecillas apuntará hacia el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exdirector de Fiscalización, Néstor Pablo Sánz; el exjefe de Programas, Marcos Osuna (los tres cumplen prisión domiciliaria); el ex Coordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, y el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca.

Salvo Di Luca, los otros cuatro hicieron su descargo en el juicio oral. Negaron pertenecer a una organización y mucho menos ser los líderes; en el caso de Sánz y Osuna reconocieron su participación en las indebidas extracciones de dinero por cajero automático y en el cobro de cheques.

Los dos grupos

Durante el extenso proceso quedó definido que dentro del Ministerio de Desarrollo Social actuaban dos grupos, diferenciados por la sede física de sus funciones: el «Grupo Rivadavia» lo integraban Soiza, Sánz, Osuna, y las y los imputadas Isabel Montoya, Valeria Honorio, Emanuel Victoria Contreras, Fernando Cardozo Regidor, Alfredo Cury y Ariel Krom (la fiscalía no lo acusará).

Para probar su responsabilidad en la defraudación y el uso indebido de tarjetas de débito, la fiscalía citará como pruebas el propio reconocimiento de Sánz y Osuna; los testimonios de las arrepentidas (sus nombres no se pueden publicar); los videos de los cajeros automáticos y los cheques que cobraron.

La tarea administrativa

El resto de los imputados cumplía tareas en el área administrativa en la sede del ministerio, son el «Grupo Anaya»: Di Luca, Siegenthaler, Luis Gallo, Laura Reznik y Julieta Oviedo.

¿Qué dirán Vignaroli y Narváez para acusarlos? Se apoyarán sobre todo en el trabajo de las contadoras de la fiscalía y su informe final, que fue cuestionado con dureza por las defensas. También destacará la fortaleza de testigos propios y marcará la debilidad de los testigos que propusieron los abogados de los imputados.

El pedido al Tribunal

En concreto, en el cierre del alegato, pedirán al Tribunal que declaren responsables a los imputados de integrar una asociación ilícita -algunos como cabecillas, otros como participantes-, de cometer defraudación al Estado y de uso indebido de una tarjeta de débito ajena sin autorización del titular.

El alegato de la fiscalía tendrá la adhesión de la querella, representada por el abogado de la fiscalía de Estado Gustavo Kohon (fiel a su estilo, atravesó invicto las 28 audiencias: no les hizo preguntas a ninguno de los más de 70 testigos).

El lunes y martes próximos las defensas harán sus propios alegatos. Luego el Tribunal -integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla- se tomará unos días para deliberar y en la semana que comienza el 21 de septiembre podría dar el veredicto.