Estafa con planes sociales en Neuquén: la fiscalía no acusará a uno de los imputados

El próximo jueves la fiscalía de Delitos Económicos pedirá que declaren responsables de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial a 13 de las 14 personas que fueron juzgadas durante 28 audiencias.

Al único que no acusará, según trascendió hasta ahora, es a Ariel Krom, un empleado de planta permanente del ministerio de Desarrollo Social. A lo largo del proceso su defensor, Pablo Gutiérrez, pidió varias veces el sobreseimiento por razones de salud y la fiscalía siempre se opuso.

La semana pasada declararon los médicos que lo atienden, en una audiencia a puertas cerradas. Lo que dijeron en esa oportunidad cambió la opinión de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, quienes el lunes le anticiparon al abogado Gutiérrez que no acusarán a Krom.

Cobro de cheques

Según la imputación original, Krom «cobraba de manera indebida cheques destinados al pago del subsidio provincial de desocupación laboral. Desde la Dirección de Planes Sociales, le otorgaban cheques que luego él iba al banco para cobrarlos sabiendo que no contaba con los requisitos para ser beneficiario de este tipo de subsidio».

Fueron 20 cheques por 968.000 pesos (a valores históricos). «Luego les entregaba el dinero a los imputados Néstor Pablo Sánz o eventualmente a Marcos Osuna», señalados como presuntos cabecillas de la banda.

Sin acusación fiscal, Krom quedará automáticamente desvinculado del caso.

Alrededor de 30 acusados

En los 3 años que lleva la investigación los imputados llegaron a ser alrededor de 30, y tomaron diferentes caminos procesales.

Hay 9 que ya fueron condenados porque aceptaron su responsabilidad y cumplen una pena de 3 años de prisión en suspenso. Se trata de Omar Ulises Rodríguez Quezada, Aaron Escobar, Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño, Pamela Alejandra Cea, Rodolfo Adrián López y Andrés Meza Lizama.

En cuanto a Julio Arteaga, auditor de la Contaduría General, el juicio se postergó para él por tres meses por razones de salud.

Hay cuatro personas en una situación singular: fueron imputados pero aceptaron colaborar, declararon en contra de sus antiguos jefes y a cambio los sobreseyeron. De acusados se convirtieron en testigos importantes para la fiscalía. El Tribunal prohibió que se difundan sus nombres.

La época juzgada

El período investigado y que se llevó a juicio abarca desde el 30 de septiembre del 2020 hasta el 31 de julio del 2022.

El monto de la estafa actualizado al 12 de agosto del 2025 asciende a 1.147.719.216,40 pesos, por la aplicación de la tasa efectiva anual del BPN.