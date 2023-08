Estafa con planes sociales: para Rolando Figueroa, «la Justicia está dando señales de cambio»

El gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, afirmó hoy que la Justicia de la provincia está dando señales de «algunos aires de cambio» en cuanto a la investigación por la millonaria estafa con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social. Opinó que se la debe dejar actuar e insistió con que los responsables de la maniobra sean «expuestos hacia la sociedad». De regreso de su viaje a Santiago de Chile y Buenos Aires para realizar gestiones con organismos internacionales, el actual diputado nacional visitó los estudios de RÍO NEGRO RADIO, aunque anticipó que bajará su perfil en los próximos meses para enfocarse en el armado de su gobierno.

Figueroa estuvo esta semana en Chile para reunirse con el representante regional para América Latina y El Caribe de la FAO, Mario Lubetkin. Se trata de una organización de la ONU que promueve programas con los gobiernos sobre seguridad alimentaria y desarrollo de la agricultura. «Avanzamos en pasos concretos y va a ser uno de los primeros acuerdos subnacionales que va a asumir la FAO», precisó y dijo que estarán vinculados a la seguridad alimentaria y a la posibilidad del desarrollo del turismo rural a través de un programa llamado «aldeas digitales».

Respecto de los temas coyunturales, uno de los que abordó fue la estafa con planes sociales. «Creo que la Justicia está dando señales de algunos aires de cambio buscando a los responsables de la peor estafa institucional en la historia de esta provincia», evaluó. Aclaró que «cuando la justicia toma el papel de investigar hay que dejarla actuar» y que los responsables deben ser «expuestos hacia la sociedad».

Adelantó que Julieta Corroza, una de sus colaboradoras de máxima confianza y quien fue su jefa territorial de campaña, «va a asumir parte de la separación del ministerio de Desarrollo Social» que pretende implementar.

Insistió con que la estructura actual de esa cartera «no se puede sostener» y resaltó que «hoy tiene más de 5.000 empleados y en el único lugar en donde un ministro podría hacer una reunión de personal sería el estadio Ruca Che». «Hay que separarlo, hay que otorgar las funciones específicas y lo que está claro es que no pueden haber más ñoquis en el Estado», insistió Figueroa.

La incógnita del gabinete

El gobernador electo insistió con que anunciará su gabinete el 10 de diciembre y anticipó que bajará «aún más el perfil» hasta el momento de su asunción para trabajar en el armado de sus equipos.

«Somos también muy respetuosos de que le quedan meses a un gobierno, pero lo estamos aprovechando bien, estoy muy conforme», indicó. Aclaró que «ser funcionario público requiere estar presente 24/7 y te requiere un cambio de vida» y que «muchas veces vos tenés personas que vos decís ‘que preparada que está’, pero en el andar te das cuenta que no está dispuesto a entregarle los próximos cuatro años de su vida a la función pública».

Hasta el momento, los únicos nombres confirmados para una futura integración del gobierno son los de Julieta Corroza y de Juan Luis «Pepé» Ousset, quienes lo acompañan en política hace 20 años.

Figueroa y su candidato para las PASO

En la entrevista con RÍO NEGRO RADIO, se le consultó a Figueroa cuál será su preferencia en las PASO del 13 de agosto, dado que Comunidad no presenta candidaturas ni acompaña ninguna fórmula presidencial, aunque prácticamente evitó dar pistas.

«Me he encontrado y me reencontrado con dirigentes políticos de fuste que integran distintos partidos políticos, ya que a nivel nacional tienen distintas inclinaciones, pero yo me siento muy cómodo trabajando con ellos, hay excelentes cuadros políticos», se limitó a decir.

Evaluó que «Neuquén va a tener una gran responsabilidad para sacar adelante a la Argentina en las próximas décadas» y que «todos los candidatos a presidente han manifestado lo que opinan de Neuquén y es mi deber proteger a los neuquinos y luchar por los neuquinos». «Si Neuquén es importante para la República Argentina, yo debo cuidar a los neuquinos. Realmente mi corazón y mi esfuerzo va a estar puesto para hacer un buen gobierno en la provincia», sostuvo.

En cuanto a quién votaría para la categoría de diputados, contestó que «si tuviera una inclinación, hubiera presentado a nuestro partido y a nuestro frente ejerciendo la posibilidad de ser elegidos».

