Neuquén sumó casi 30.000 nuevos votantes para octubre: cuándo se podrá consultar el padrón

El padrón de las elecciones estará disponible para consultas este mes. Foto: archivo Matías Subat.

Las elecciones legislativas del 26 de octubre convocarán en Neuquén a más de 580.000 votantes, casi un 5% más que hace dos años cuando la provincia fue a las urnas para elegir presidente y diputados nacionales. Este mes se habilitará el padrón definitivo para consultar dónde votar.

Hay una gran expectativa por el interés que reunirán estos comicios y el nivel de participación que se alcanzará, ya que en las elecciones que se realizaron este 2025 para cargos provinciales y municipales tendió a la baja.

En Neuquén, el porcentaje del padrón que asiste a votar suele estar entre los más altos del país. En 2023, hubo un promedio de participación del 80% y un 76% en 2021, unas legislativas intermedias similares a las que habrá en octubre.

Según se informó desde el juzgado electoral, este año están habilitados para votar 581.437 electores, quienes estarán distribuidos en 1.747 mesas, que funcionarán en 335 establecimientos de votación o escuelas.

En los últimos comicios nacionales, hace dos años, el padrón fue de 554.077 electores, lo que implica un crecimiento de 27.360 personas (4,7% de suba).

Según el cronograma de la justicia electoral, recién el 16 septiembre está prevista la impresión y publicación de los padrones definitivos. A partir de esa fecha se podrían consultar los lugares de votación para el 26 de octubre.

También ese día se realizará la designación de autoridades de mesa para todo el país.

Elecciones 2025 en Neuquén: cómo será la Boleta Única de Papel

En Neuquén competirán nueve listas aunque solo ocho completaron todas las categorías: hay una que será «corta», solo para el tramo de diputados.

Las que llevarán candidatos a senadores y diputados son La Neuquinidad, La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Fuerza Libertaria, Más por Neuquén, el FIT Unidad, Movimiento al Socialismo y Desarrollo Ciudadano. La que irá con boleta corta es Unidad Popular.

La Boleta Única de Papel que se usará en Neuquén será como la siguiente: