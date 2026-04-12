Carlos Quintriqueo y Marcelo Rucci no descartan una agenda política común camino a 2027 en Neuquén

En un encuentro que se organizó ayer en la ciudad de Neuquén, el secretario general de ATE en la provincia, Carlos Quintriqueo, se entrevistó con el secretario general del sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci. Durante la reunión, que terminó en una foto que no tardó en generar comentarios en la escena política local, destacaron sus coincidencias y advirtieron sobre los efectos que tendría, de acuerdo a su visión, un gobierno de La Libertad Avanza en la provincia que hoy concentra el desarrollo de Vaca Muerta.

Consultado por Diario RÍO NEGRO, el dirigente del gremio que representa a los trabajadores estatales aseguró que fue «una conversación más casual», pero que les permitió «intercambiar sobre algunas cuestiones» que generan preocupación en ambos.

«Quedamos en seguir hablando»

«Quedamos en seguir hablando, tal vez podamos comenzar a planificar algo juntos, en lo político y en lo sindical», precisó Quintriqueo, teniendo en cuenta que el próximo año se volverá a votar en la provincia y el país.

Sobre los temas que abordaron, mencionó que uno de ellos fue la expansión de La Libertad Avanza y la posibilidad de que llegue un gobierno de ese signo político a Neuquén en 2027.

Consideró que se debe buscar «un camino para que eso no suceda» y que en función de ese objetivo ya están trabajando.

No obstante, apuntó contra la política en general por excluir al sindicalismo de las principales decisiones. Señaló que, por esa razón, algunos dirigentes decidieron extender su campo de acción y lanzar partidos políticos independientes de las estructuras existentes, como fue su caso y el de Rucci.

«La falta de representación del movimiento obrero hace que después pasen cosas como la aprobación de una reforma laboral», agregó.

La llegada de trabajadores a Neuquén, una preocupación común

Por otra parte, dijo que ambos dirigentes analizaron la llegada de «compatriotas a la provincia», en busca de una salida laboral que «finalmente no es así». Evaluó que Neuquén, en la realidad, no tiene «el trabajo que se especula», una creencia que vinculó con «el lobby empresario y las expectativas que promete».

Analizó que existe una «disputa en el mercado de trabajo» entre quienes ya están en Neuquén y quienes vienen de otras partes, en un contexto en el que «muchos neuquinos no tienen empleo».

Quintriqueo, además, llamó a profundizar el trabajo articulado con el resto de los sindicatos y gremios. Reconoció que tiene buena relación con algunos de ellos, como «los compañeros de la Uocra». «Creo que debemos tener contacto, tanto como representantes del movimiento obrero como de fuerzas políticas«, insistió.

Y remarcó que, en el caso Rucci, probablemente organicen nuevos encuentros para «planificar algo juntos», ya sea en materia política o sindical. «Hay varias cosas para hacer».

El gobierno de Rolando Figueroa y la situación de los trabajadores estatales

El representante de ATE, como adelantó hoy Diario RÍO NEGRO, también mostró una posición crítica con algunas decisiones del gobierno de Rolando Figueroa, al que acusó de mostrar «lentitud» en áreas claves de la gestión.

Apuntó a su vez contra el espacio político del mandatario, representado por La Neuquinidad, y aseguró que su sector se sintió excluido del armado. «Lo que tiene que unirte no debe ser el amontonamiento, sino una propuesta que represente verdaderamente nuestros intereses», añadió.

Sobre el presente de los trabajadores estatales en Neuquén, comentó que no escapan de la realidad económica del país, más allá del acuerdo salarial que se firmó el año pasado con el Gobierno y fijó aumentos trimestrales atados al ritmo de la inflación.

A pesar del convenio vigente, afirmó que el ajuste se realiza con un IPC nacional «que no es real» y dijo que, de ser necesario, esta cuestión se abordará en la próxima mesa de negociación, anunciada para el mes de julio. «Nos tenemos que volver a reunir, porque firmamos por un solo semestre», recordó.