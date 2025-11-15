Esto en en Off: El gobernador se fue a caballo y solo dos funcionarios le hicieron el aguante

El gobernador Rolando Figueroa hizo el honor de iniciar la veranada de un piño desde Los Chiuidos (Neuquén informa)

Neuquén

La trashumancia no es para cualquiera

En una recorrida por las cercanías de Los Chihuidos, el gobernador Rolando Figueroa, la titular del Sistema Integrado de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, participaron de una actividad poco habitual para sus agendas: acompañaron a un grupo de crianceros en el arreo de un piño de chivos, a caballo. La escena permitió observar cómo las autoridades se integraron a la dinámica de la trashumancia, avanzando entre el polvo, los animales y el ritmo marcado por los puesteros de la zona.

Durante el trayecto, uno de los funcionarios evidenció cierta incomodidad ante el esfuerzo que exige la actividad, situación que contrastó con la soltura con la que se desenvolvieron el gobernador y la titular del sistema de emergencias.

Gloria subió al escenario

La exvicegobernadora Gloria Ruiz, después de su fallida aventura electoral, decidió continuar con el cultivo de su perfil en redes sociales que había abandonado unos meses. Recitó al Martín Fierro con un coqueto mate en la mano, ataviada con un vestido. Faltó las trenzas. Queda para el próximo.

Nadia resucitó a Sergio

La senadora nacional electa Nadia Márquez celebró la finalización del puente de La Rinconada. Afirmó que, de haber resultado electo Sergio Massa, la infraestructura probablemente no se habría completado. La declaración se difundió en redes y generó diversas reacciones en torno al proceso de ejecución

¡Le doy una manito!

En Zapala, el intendente Carlos Koopmann suele recorrer las obras municipales con una frecuencia que excede los horarios formales. Según relatan trabajadores y funcionarios, se lo observa llegar con vestimenta informal y se integra a la dinámica de las obras sin que su presencia se note…

Descubrieron que eran parientes

Durante el Forbes Energy Summit, el CEO de YPF, Horacio Marín, y el COO de Eni, Guido Brusco, protagonizaron una escena llamativa cuando, al momento de firmar un convenio vinculado a una inversión de 30 mil millones de dólares en Vaca Muerta, advirtieron que compartían un parentesco: según comentaron, sus bisabuelas eran hermanas.

A mover el esqueleto

Más relajado tras superar la presión de las elecciones, el intendente de Chos Malal Nicolás Albarracín fue a visitar una clase de zumba al CEF 5 que dio un reconocido instructor. Claro, no podía perder la oportunidad y se sumó a la clase porque todos necesitaban descargar el estrés y la presión. Nicolás dio el ejemplo.

Río Negro

Pausa política, vida de campo

El exvicegobernador Mario De Rege está dedicado al campo. Recientemente gestionó y logró el permiso del DPA para extraer agua del río Negro para el riego agrícola en 2.250 hectáreas en la zona rural de General Conesa. Su actividad política está en pausa, luego de conocerse en este año su incorporación a LLA.

El exgobernador y la historia rionegrina

El exgobernador Horacio Massaccesi presentó su libro “Río de los Sauces”, donde “el protagonista es el río Negro” y lo enlaza con figuras históricas, como César Cipolletti, Basilio Villarino, Charles Darwin y Felipe Bonoli. Lo presentó en Regina y, el martes, a las 18, hará lo propio en el Concejo Deliberante de Viedma.

El paso de dirigentes del Pro a libertarios

El éxodo de dirigentes a La Libertad Avanza ya es una práctica nacional. El cipoleño Gastón Varela, segundo candidato del PRO a la Cámara Baja en la última elección, inicialmente informó su partida de esa fuerza. Es “un espacio que no escucha ni se anima a transformarse”, expresó. Luego, anunció la conformación de La Violeta Avanza en Cipolletti

Entrega de diplomas el primer día de diciembre

La Justicia Federal confirmó que el 1 de diciembre, desde las 11, se realizá en Viedma la entrega de diplomas a los senadores y diputados electos el 26 de octubre. Estarán allí -o a través de representantes- los futuros senadores Martín Soria, Ana Marks (FP) y Lorena Villaverde (LLA) y los diputados Aníbal Tortoriello (LLA) y Adriana Serquis (FP).

Unos vuelven y otros se alejan del sendero de Lorena

La diputada y senadora electa Lorena Villaverde (LLA) recuperó el vínculo con el intendente de Allen, Marcelo Román, y lo expresó en X: “Pusimos a Dios por delante, como guía”, celebrando la reconciliación. Ahí mismo admitió que “hubo un tiempo de distancia” pero todo volvió a la senda del señor.

La diputada y presidente de La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, abre la puerta a quienes comparten «las ideas de la libertad». Foto archivo/ Juan Thomes



En la otra vereda quedó Enzo Fullone, con quien no habla desde la conformación de la lista, según expresó el excandidato a senador en una reciente entrevista. Dijo que se acercó a Aníbal Tortoriello en la campaña, de hecho la transitaron juntos, y afirmó tener amplias coincidencias con el cipoleño.

A Vialidad Nacional no regresó y se especula con su futuro.

Antes que el Congreso, la diputada electa fue reconocida

La doctora en Física, expresidenta de la CNEA y secretaria de Investigación de la UNRN, Adriana Serquis, fue distinguida con el doctorado honoris causa de la Universidad de San Luis, a solo dos semanas de haber sido electa diputada nacional por Fuerza Patria. La científica espera ahora el diploma que oficializará su nuevo rol para los próximos 4 años.

