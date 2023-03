Todos los candidatos las ponen en duda, pero todos están atentos a sus resultados. Las encuestas “vuelan” en la campaña rionegrina, con actualizaciones permanentes y números que se difunden u ocultan, según la conveniencia. El que más las utiliza es el senador Alberto Weretilneck, con sondeos, encuestas de opinión, de intención de voto e imagen para tomar decisiones y -principalmente- definir candidaturas. Ahora que las listas están en carrera, se encuesta para saber si las propuestas “prenden”. El candidato de JSRN trabaja mucho con Zuban Córdoba, pero esa consultora no es la única que “peina” la provincia. Ricardo Vignoni terminaba esta semana otra medición en terreno, con recorridas en Choele Choel y Lamarque, entre otras localidades.

El despliegue del Estado durante la campaña

No es una novedad la utilización de recursos del Estado para las campañas electorales. Yen la provincia ya están apareciendo llamativos despliegues en ciudades que votarán a gobernador e intendente, que en otros tiempos no son tan habituales. Un ejemplo: las Unidades Salariales Móviles de Nación, que esta semana atendieron en el Club Social y Deportivo Luis Beltrán. ¿Gestión Doñate?

Carrió llegará a Río Negro para apoyar a Tortoriello

La Coalición Cívica-ARI, aliada con el PRO, conformó Cambia Río Negro, que encabeza Aníbal Tortoriello para la Gobernación. La líder de esa fuerza, Elisa Carrió, llegará a la Provincia en apoyo a la candidatura del cipoleño.

Su visita será después después de Semana Santa y se extenderá por tres días, previéndose su presencia en Bariloche, Región Sur, Sierra Grande, San Antonio y Viedma. No confirmado, pero se estima que Tortoriello se sumará algún día a la recorrida.

Recientemente, Carrió lanzó su candidatura y se incorporó a la larga nómina de presidenciales de Juntos por el Cambio. Tras el anuncio, la dirigente sale a recorrer las provincias con elecciones anticipadas, como Río Negro, Neuquén y Córdoba.

Carrió y Tortoriello se conocen poco. Pero ambos comparten su fuerte fe y práctica en el cristianismo.

Desplazamiento, pedido de Economía y gesto de ATE

Personería Jurídica arrastra un largo conflicto por el cobro de un adicional porque es ente recaudador. La gobernadora Carreras firmó la baja del jefe, Félix San Martín, cuando el funcionario decía, con razón, que la decisión del pago lo superaba. Economía intervino en la situación y le pidió a ATE que suspenda el paro, prometiendo una solución y la búsqueda de un reemplazo. El gremio aceptó y ahora espera una respuesta.

Si Weretilneck no va a Allen, Allen va a Weretilneck

La campaña local de Allen es intensa. La intendenta Liliana Martín y su antecesora, Sabina Costa cruzan tiros por elevación y en el municipio el clima interno es complicado, con más de un empleado trabajando para que vuelva la exjefa comunal. Al que esperan todos es el senador Alberto Weretilneck, que mide sus pasos y no se expone ante la disputa de las candidatas. Lo más cerca que estuvo fue en Fernández Oro, hacia donde viajaron Costa y sus compañeros de lista, para poder “garronear” alguna foto que sume a la campaña.

La bandera incómoda para el PJ en Bariloche

“En Río Negro vendieron el PJ”, rezaba la bandera que quiso colocar el dirigente del colectivo “Oveja Negra” Martín Pargade en un acto que encabezaba la ministra Victoria Tolosa Paz en Bariloche, donde estuvo junto a Silvia Horne, García Larraburu y Maru Martini. El manifestante fue corrido, pero igual el paño quedó amarrado a las ramas de un árbol y no pasó inadvertido.

Neuquén

La Ramoneta tiene su versión Plaza Sésamo

Fue una sorpresa que apareciera un militante del Frente y la Participación con una máscara hecha de goma espuma color clarito con un corte de cabello, orejas, cejas y boca que intentaban imitar a Ramón Rioseco. Su compañera de fórmula Ayelén Gutiérrez dijo que no se había dado cuenta que era una imitación. El hacedor de la máscara era uno de los televidentes que podía ver Plaza Sésamo en Canal 7 por aire en Cutral Co cuando el viento lo permitía. Los candidatos de las colectoras están satisfechos porque pueden clonar a Ramón cuando éste no pueda estar en cuerpo presente en las caminatas apuradas antes de las elecciones del 14 de abril.

Problema de clase, no de género

La única candidata a gobernadora de Neuquén, Patricia Jure, por el Fitu es transparente cuando aborda el tema del género y el supuesto cambio de ideología que implica eso. “A mí qué me importa que sea una mujer, el problema es de clase”, le dijo a Matías Césari cuando le preguntó sobre la escasez de mujeres en los primeros lugares. Dijo que hay mujeres que ajustan como Victoria Tolosa Paz, la ministra de Nación.

Se le perdona porque en 1995 no era concejal

El 21 de julio de 1995 se sancionó una ordenanza donde se designó el nombre de calles en el barrio Patagonia para homenajear artistas. Omar Gutiérrez fue electo concejal en 2003, ocho años después. Por eso no se enteró que el nombre de la calle que asfaltó Mariano Gaido es Raúl Soldi y no Soldati como lo mencionó al querer copar el sencillo acto preparado por los candidatos a la reelección y a gobernador Marcos Koopman. ¡Omar out!

César recordó a Angeloz

El diputado provincial ultraradical César Gass le hizo un involuntario homenaje al candidato a presidente en 1989 Eduardo Angeloz. El neuquino propuso instituir un debate entre candidatos a gobernador y quien no vaya a la cita sea visibilizado con una silla vacía, igual que en el debate de 1989 cuando quien faltó a la cita fue Carlos Menem, quien, luego, ganó las elecciones. César tiene memoria.

Peláez recordó el voto pis

El candidato a intendente Juan Peláez felicitó a los diputados que insistieron en pedir informes sobre el escándalo de planes sociales. “Lamento que a otros les dé ganas de hacer pis al momento de votar proyectos que incomodan al régimen azul. Eso no es defender valores de JxC”, escribió en referencia a tropa propia que ahora es ajena y que fueron justo al baño cuando les tocó votar. En la Legislatura hay audio en el baño.

Pablo ahorra cuando se moviliza

Quienes lo conocen aseguran que Pablo Cervi, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, se caracteriza por ser muy ahorrativo. Optimiza todo e incluso los aparatos celulares, los prefiere prácticos y baratos antes que complicados y antifuncionales. Un joven porteño lo fotografió un miércoles a la noche viajando en subte y lo publicó en su instagram. Pablo evita usar y gastar en taxi.

