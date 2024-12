Esto es en off: el Poder Judicial y la evaluación de su contracción laboral

En la reunión del Consejo de la Magistratura de Viedma -que se reunió para designar a un camarista civil- sobrevoló el apego laboral de los miembros de la Justicia. Presidió la vocal del STJ, Cecilia Criado, que consultó -por las dudas- a los partícipes del Poder en el concurso qué horario cumplían. Alguien remarcó su carga “de ocho horas”.

Existió también un contrapunto directo. En el marco de consultas a los candidatos, el camarista laboral Rolando Gaitán, que integraba el Consejo, advirtió de la dificultad de fallos de calidad por la sobrecarga de trabajo. El legislador Facundo López, otro miembro del Consejo, no compartió esa conclusión y entendió que los inconvenientes estaban, en todo caso, en la falta de “contracción al trabajo”.

La Libertad Avanza y el ingreso de fichas de afiliados

Contrarreloj para la LLA para tener partido en Río Negro. Logró el reconocimiento provisorio judicial en agosto y, cuatro meses después, ingresó algo más de millar afiliaciones. La mitad de lo pedido y debe completarlo entre marzo y abril para llegar a la elección.

Lorena Villaverde, diputada nacional por La Libertad Avanza. Foto: Marcelo Ochoa.

Modo vacaciones anticipado

En el Deliberante de Roca, los trabajadores se olvidaron que faltaba una sesión importante y cuando el martes estaban los concejales listos para iniciar el debate por el presupuesto 2025, se encontraron sin sillas ni agua. Rápido surgió la ironía por el “modo vacaciones” que reinaba en el ambiente.

El voto dividido para la Ficha Limpia

Los bloques del PJ y de Vamos con Todos se inclinarían por el rechazo al proyecto de Ficha Limpia, en la sesión del 18. Pero, no todos están de acuerdo. En el Plenario, el roquense Luciano Delgado lanzó que tiene “posición personal” y, según se anticipa, expondría una postura disidente y votaría a favor.

Legislador Luciano Delgado Sempé. Gentileza

El regreso de la funcionaria de Salud

Myrna Elizabeth Lamberto fue secretaría en el gabinete de Salud de Ana Senesi. En octubre fue desplazada en el recambio ministerial y se evaluaba su regreso al hospital de El Bolsón. Pero, hace algunas semanas, volvió al equipo de la cartera sanitaria. Por el decreto N° 483 fue designada subsecretaria de Gestión Hospitalaria.

Palmieri y el reclamo privado en el Plenario

La mayor crítica al paquete fiscal que afrontó en el Plenario el jefe de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri, ocurrió cuando confirmó la quita de la bonificación por el pago de Ingresos Brutos. La legisladora María Frei (PRO) lo cuestionó y aludió al impacto en su pyme de servicios hoteleros, con unos 40 empleados.

Neuquén

Marcelo se bajó de donde nunca había subido

“Representar a los compañeros se requiere de muchísimo tiempo, entonces creo que esta responsabilidad que me dieron mis compañeros las quiero sumir de la mejor manera. No, sinceramente hoy no tengo tiempo para la política, no me seduce”. El secretario General del gremio petrolero, Marcelo Rucci, habló con Red Social de Centenario y tiró por tierra algun entusiasmo que él mismo había generado en cuanto a que iba a formar una agrupación para participar en política después de que Jorge Sapag y Omar Gutiérrez sigan teniendo la llave del candado del MPN, que impide la participación. El entusiasmo había sido de palabra nada más. Los azules del MPN ahora están sin oposición.

Marcelo Rucci no será candidato a nada.

La pastorcita que dio el mal paso by Carlos

«Mientras leemos en los diarios las denuncias contra la contra ‘La pastorcita que dio el mal paso’ cayendo en aparente corrupción, Más Neuquén sigue creciendo y discutiendo cómo recuperar la política al servicio de los vecinos y vecinas y nos para los corruptos”. Mensaje críptico de Carlos Quintriqueo.

El secretario general de ATE Neuquén quiere ir al Congreso.

Dos para triunfar

“Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor”. El intendente de Plottier, Luis Bertolini, citó a su tocayo el músico Luis Alberto Spinetta. Se mostró nada más y nada menos que con Julieta Corroza, los dos muy sonrientes. Gloria Ruiz debe estar furiosa.

Darío ya está para el Martín Fierro

El diputado Darío Peralta (UxP), para envidia de sus pares, demostró que cuando hace un video en Instagram y lo actúa lo hace en forma genuina como todo actor que se precie de tal lo hace. Hizo una crítica a Rolando Figueroa con una analogía de la venta de humo. “Mucho humo y poco asado, dicen el barrio”, remató.

El toque filosófico del diputado neuquino

Damián Canuto (Pro) intentaba explicar su postura frente a los hechos que involucran a Gloria Ruiz, la vice. Se tomó una licencia: “permitirme el desvarío de filosofía jurídica o filosofía del derecho, son una falta moral. Se trata de la función pública, representativa, se está rindiendo el mandato, se está rindiendo la representación”. ¡Qué nivel!

El toque gastronómico de diputado neuquino

El diputado provincial de la UCR, César Gass, dicen que estuvo varios días con mucho estrés por lo que significó la situación de suspensión de la vicegobernadora. Hombre respetuoso de la democracia si los hay, resolvió tomarse un relax y les hizo un asado a sus colaboradores. ¡Bien César y espera imitación de otros!