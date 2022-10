Esto es en off: El polémico video de Weretilneck… ¿no fue el último?

La desconfianza reina en el vínculo entre la gobernadora Carreras y el exgobernador Weretilneck. El video de esta semana, con la sugestiva letra del tema de Ricky Martin “Vuelve” molestó a la mandataria y a su entorno, pero no sólo porque consideran que se trató de un ataque innecesario.

Cerca de Carreras también creen que no será el último mensaje audiovisual que recibirán en estas horas, camino a la definición de espacios de poder en la Asamblea que Juntos Somos Río Negro realizará a fin de mes en Los Menucos. “No sé, dicen que hay más. El de esta semana no fue el primero. Hace poco hicieron uno muy parecido con un tema de Ciro y Los Persas”, recordó el jueves un hombre que reporta a la Casa de Gobierno.

Del otro lado prometen portarse bien, pero no esconden la mueca de sonrisa por la situación. Más cuando se enteraron de que algunos funcionarios recibieron mensajes con una supuesta “orden de la jefa” de borrar el video de sus teléfonos.

Un accidente y la carga legislativa

El accidente de un vehículo de la Legislatura en Bariloche en ocasión de la reunión del Parlamento Patagónico constituyó en un mal momento para el legislador del Frente de Todos, José Luis Berros. Inicial preocupación por el estado de su colaborador, que afortunadamente no tuvo heridas graves, y luego la forzada aclaración de que él no viajaba cuando ocurrió el hecho. Además, la carga adicional, ya que Berros seguía con atención el uso de los autos oficiales. Eso lo llevó en abril a pedir informes por los costos de reparación de esos vehículos por parte de la aseguradora Horizonte.

Una exministra en misión oficial a Chile

Mariana Giachino dejó la conducción del Ministerio de Turismo en diciembre del 2015. Por eso, sorprendió conocer de su comisión oficial a Chile para participar de la reunión del Comité de Integración de los Lagos. La explicación de la participación, en todo caso, pudo encontrarse en un información del año pasado cuando se anunció su “asistencia técnica” en la Unidad de Ejecución del Corredor Biomecánico.

Una radical valorada por Tortoriello

Los radicales en favor de continuar en JxC lograron un respiro importante con el fallo de la jueza Pandolfi en contra de la Convención anti-aliancista. La suspendida presidenta Ángeles Dalceggio se reposicionó en la coalición y, además, la barilochense tiene una buena ponderación del cipoleño Aníbal Tortoriello, posicionándola entre las candidatas para acompañarlo en la lista parlamentaria.

El MAD y sus vaivenes con el sorismo

El Movimiento de Apertura Democrático (MAD) nació dentro del radicalismo, hace 20 años, de la mano del exintendente Ricardo Sarandría. Luego caminó al lado del sorismo e incluso fue útil para estrategias electorales, porque su sello siempre estuvo prolijo, algo necesario para sortear los sucesivos vaivenes del PJ. Pero el presidente del partido, Diego Iraldi, se fue mal del gabinete de María Emilia Soria. Y ahora entonces hay una activa militancia antisorista, que esta semana se reflejó en un duro comunicado por las fotomultas en Roca. Las vueltas de la política…

Líder gremial y corrector de estilo

Rodolfo Aguiar no sólo presiona a la dirigencia de ATE para que active temprano cada día. Su convicción de que en cada detalle se construye poder lo lleva a extremos impensados para esos colaboradores. Y esta semana hubo un ejemplo, cuando “bochó” un comunicado, porque estaba titulado con la sigla “IGPJ”. “Así como está, no lo entiende nadie”, reprochó. Poco después llegó la corrección, hablando ya de “Personas Jurídicas”. ¿Perfeccionista u obsesivo?

Los Rioseco se la dejaron picando y Contardi respondió

Ramón y José Rioseco, en representación del Frente y la Participación, se mostraron junto a Soledad Martínez, Frente Grande, para crear una coalición anti MPN en Neuquén capital y lo apoyaron a Juan 23, como se llama en la publicidad el concejal Juan Peláez. Ni lerdo ni perezoso, el coordinador del Polo Tecnológico, Gastón Contardi, convocó a dos universidades a que se instalen en la ciudad. Una de ellas es la UTN que pisa fuerte en Cutral Co y Plaza Huincul alentada por fondos educativos que aportan los municipios. El rector, Pablo Liscovsky, dijo que se piensa en posgrados para el petróleo y se deben dar en Neuquén. ¿Fue coincidencia o venganza sutil?

¡Mirá el chofer que tenés!

Se presentaron las actividades que habrá en el verano en la ciudad de Neuquén y el intendente Mariano Gaido no pudo con su genio. Se puso en marcha el servicio de bus turístico, con techo de vidrio, y decidió hacer el recorrido inaugural como chofer. En el video de promoción le dijo a su audiencia: “Mirá el chofer que tenés, no te lo podés perder”. Pero no sólo fue conductor de micro: a quien filmaba también le decía cómo hacer las tomas.

La partida de tejo que jugó Omar

El gobernador Omar Gutiérrez y la intendenta de Senillosa, Patricia Fernández, inauguraron la plaza Eterna Juventud destinada a adultos mayores donde hay una cancha para tirar tejo. Todos se animaron a hacer un tirito frente a quienes filmaban, festejaban o no según el resultado. Cuando Gutiérrez lanzó dicen que fue como tocarlo al ministro Abel Di Luca: ni cerca aterrizó el tejo de madera.

Los vocales remolones

El secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo, reveló que los vocales del Tribunal de Cuentas de Neuquén van un día a trabajar por semana. “Son bastante remolones”, dijo en medio de un reclamo para que se normalice la situación de los trabajadores. La presidencia del TC quedó vacante por fallecimiento de Hugo Acuña y es subrogado por el titular del Tribunal Superior de Justicia.

Pablo generó una grieta en Centenario

“Qué pena!! Me siento traicionado. Como convencional provincial voté tu candidatura a gobernador y el pago ahora es venir a Centenario a apoyar un candidato que compita conmigo, que fui electo por la UCR. Muchos errores en tan poco tiempo!”. A Juan Carlos Yoni Galvañ no le cayó muy bien que Pablo Cervi lleve a Sebastián Krapp como candidato a intendente de Centenario.

A 39 años de los 6 votos clave del PJ

Sergio Gallia y Marcelo Inaudi recordaron el episodio del 30 de octubre de 1983, cuando el PJ y la UCR empataron y se impugnó una mesa en la escuela 118 y se votó de nuevo. El MPN había obtenido 98 votos contra 43 del PJ y 42 de la UCR, esta vez el PJ obtuvo 80 votos contra 74 de la UCR y 22 del MPN. Así el MPN ganó y 15 diputados y el PJ 10. Este acuerdo MPN PJ dicen que fue uno de los primeros ¿será el último?

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas