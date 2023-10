Esto es en off: ¡Esto con Don Felipe no pasaba!

El candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula que encabeza Patricia Bullrich, el mendocino Luis Petri, encabezó el acto de cierre de campaña en la provincia, para las elecciones nacionales del 22 de octubre. Hizo un raid en pocas horas en ciudades rionegrinas y en la capital de Neuquén protagonizó un acto en el Club Social y Deportivo Villa María, ubicado en Avenida Olascoaga 1400. En ese mitín se los pudo ver a José Brillo y Leandro Bertoya, sentados para escuchar al candidato nacional. Dijeron que no habían ido juntos sino que se encontraron de casualidad e indicaron que en el MPN habían dado libertad para apoyar candidatos nacionales. ¡Esto con Don Fe no pasaba!

Juan ya está listo en la línea de largada

El diputado provincial electo del MPN de Cutral Co Juan Sepúlveda no pierde el tiempo para probarse, metafóricamente, el traje de diputado en funciones. Es así que junto a un grupo de militantes como Simón Jalil, exintendente de Cutral Co, participó de una sesión. Marita Villone se encargó de hacerle un legistur por la cámara. Le queda un desafío al legislador cutralquense, superar la marca que deja Maximiliano Caparroz. ¿Poco o mucho?

Marita Villone le hace un “legistur” a Juan Sepúlveda.

Ahora sí, parece una mesa de billar

Después del cruce entre el presidente de Vialidad Provincial, Mauro Millán, y el titular de Bomberos de Pehuenia, Lorenzo Lorente, quedó al descubierto quién era el malo de la película. Para atemperar las críticas que llovieron contra el organismo con sede en Zapala, le dan un trato especial a la maldita Ruta Provincial 13. Para taparle la boca a Lorenzo realizan por estos días un enripiado para dejarla prolijita. ¡Que dure!

La candidata que sufrió un piquete

La candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio de Neuquén, Monin Aquín, tuvo que esperar que se levantara el piquete de Arroyito para regresar después del acto de Luis Petri. Su compañero de fórmula Francisco Sánchez aprovechó el episodio y dijo que que por eso hay que votar a Patricia Bullrich para “terminar con piquetes que tienen de rehenes a los argentinos”. Pimienta en la campaña.

Benegas out, Uribe in

El Frente de Izquierda hace un culto a la rotación de las personas en las bancas en el Concejo Deliberante de Neuquén. Este jueves juró como concejal Agustín Abrahan Uribe en reemplazo de José Luis Benegas. Formará parte del bloque MST- Fit Unidad. En realidad el 10 de diciembre después del polémico cambio de la carta orgánica que eliminó una elección, cambia todo el cuerpo legislativo comunal. Uribe ¡apurate que quedan 50 días!

El concejal que quiere ser influencer

César Pérez es el concejal electo del MPN en un frente de último momento con Comunidad. El exministro y actual funcionario de Hidenesa publicó en sus redes una velada publicidad de un local gastronómico de la comarca petrolera, donde reside, con la obvia intención de que otros imiten su elección a la hora de calmar el hambre. Tiene 5.000 seguidores ya así que ¡Nace un influencer de la política!

Río Negro

Trámite exprés de la candidata para votar

La empresaria sanantoniense Lorena Villaverde, primera candidata a diputada por los libertarios, sufrió el arrebato de su DNI en el aeropuerto porteño cuando viajó para participar del cierre de campaña de Javier Milei, realizado en la noche del miércoles en el Movistar Arena.

Al otro día, el jueves, recurrió a un trámite exprés en Buenos Aires para disponer de un nuevo documento. Lo logró en un plazo de cuatro horas y recién entonces retomó la tranquilidad porque podrá votar este domingo en la escuela Primaria Nª 362 de Las Grutas.

Las reuniones de la transición y el acto judicial de diplomas

Siguen las reuniones de ministros y de titulares de organismos con los delegados designados por el gobernador electo Alberto Weretineck para la transición. Todo, por ahora, bien formal, centrado en pedidos de información de personal, contratos, licitaciones y deudas, y los compromisos de su entrega en los próximos días. El barilochense Federico Lutz avanzó enseguida y otros postergaron sus encuentros, como Nelson Cides que prevé reunirse después de las elecciones. Mientras tanto, Weretilneck mantiene en análisis su gabinete y, en lo protocolar, el próximo martes 31 estará en Viedma porque ese día, a las 11, la Justicia Electoral realizará su tradicional entrega de diplomas a las próximas autoridades. Así, la convocatoria incluye al vicegobernador Pedro Pesatti y a los 46 legisladores, también electos en los comicios del pasado 16 de abril.

Costosa semana final de campaña para el diputado

Los frenéticos días antes del cierre de la campaña también serán recordados por el bolsillo del diputado Luis Di Giacomo. El miércoles y según su relato, en un momento de doble distracción (suya y de otro conductor), chocó su auto cuando intentaba salir de donde estaba estacionado, en inmediaciones de Italia y Alsina, en Roca. Los daños no fueron de gran magnitud, pero el Toyota no es barato y la cuenta inicial que sacó mostraba varios ceros.

“Taty”, el desconocido que esperaba a Petri

Fue la primera mano que estrechó Luis Petri cuando llegó al acto en Roca. Carlos “Taty” Delucci lo esperaba pegado a la camioneta, cual custodio. El hombre es el mismo que hace dos meses fue acusado de golpear al abogado Nicolás Suárez Colman en pleno centro de Roca. Esa vez, nadie -en el PRO y en la UCR- se hizo cargo del vínculo con él. Extraño privilegio para un perfecto desconocido tener semejante cercanía con un candidato a vicepresidente.

Un rionegrino en Ginebra por reunión de la OIT

El dirigente sindical Luis Rosas viajó a Ginebra para participar de un encuentro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que finalizó esta semana. Integrando la delegación de UPCN, el viedmense concurrió a la 21ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), con puntos como las “definiciones estadísticas y métodos para medir indicadores” para la justicia social. De regreso volverá a la discusión salarial en la Función Pública.

Todavía no se votó pero ya hay festejo en marcha

La mayoría de los candidatos votará y esperará los resultados en su ciudad. Pero la aspirante a diputada por la Libertad Avanza con Fe, Lorena Villaverde, pasará parte del domingo en viaje, desde la zona atlántica hacia el Alto Valle. Los seguidores de Javier Milei tienen organizado un festejo en un local gastronómico del centro cipoleño, dando por descontado que tendrán protagonismo en el próximo Congreso de la Nación. Optimismo a pleno…

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Luis Leiva y Mario Rojas