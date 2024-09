Durante estos días, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra se repitió en explicaciones, sobre la puesta en marcha del control de inasistencias médicas. Pero en la semana también tuvo que responder a su médico diabetólogo. “¿Qué pasó?”, la consultó tras leer en esta columna que, producto de la dieta Keto, había bajado 22 kilos. El registro del médico indicaba que eran 28 kilos menos. Lastra se excusó diciendo que era un error periodístico y ratificó su predisposición. El profesional de Bariloche atiende un importante grupo de funcionarios rionegrinos. La primera paciente de esa lista fue Andrea Confini, titular de Energía, y la siguió su pareja, el gobernador Weretilneck, después de su episodio cardíaco. La nómina también incluiría a la ministra de Educación, Patricia Campos, el intendente Bruno Pogliano (El Bolsón) y el secretario de Desarrollo Humano, Fernando Henríquez.

En la Legislatura, lo pasado pisado

En Primero Río Negro saben que el proceso de revocatoria de mandato para recuperar la banca del legislador César Domínguez los expone a chicanas. ¿La principal? Lo ocurrido en 2012, cuando Ariel Rivero se abrió del FpV y armó el bloque Eva Perón. “¿Antes valía y ahora no vale?”, pregunta más de uno por el pase de Domínguez a La Libertad Avanza. Yante eso, ya hay respuesta. Esta semana, la legisladora Yolanda Mansilla dijo en radio que todo está mal, lo de antes y lo de ahora, pero el problema fue que en 2012 nadie llevó a la Justicia a Rivero. ¿Todo prescribe tan fácil?

Mansilla y Rivero, con respuesta lista ante las chicanas.

La suba de tasas y el riesgo de contradicciones

La Libertad Avanza inició a nivel nacional una fuerte batalla para exponer a los intendentes por el aumento en las tasas. Pero en Río Negro habrá que revisar el énfasis que se pone a esa estrategia. Ocurre que desde el Concejo de Allen se advirtió días atrás que el intendente Román, flamante vicepresidente de LLA en la provincia, subió hasta un 100% las imposiciones, incluso vetando una norma que limitaba ajustes, sancionada cuando él era edil.

Modernización y su previo armado ministerial

El Ministerio de Modernización se ubicó en la sede de la absorbida Agencia Innova, pero su estructura aún esta en análisis. Sí fueron confirmados tres secretarios que Federico Lutz trasladó desde Gobierno, como Lucas Villagrán en Modernización, Ayelén Perisse en Administración y María Sosa en Coordinación. El armado definitivo depende de una reunión del gobernador Alberto Weretilneck con Lutz, a su regreso de un viaje de descanso.

Pedidos de renuncias a funcionarios de la UCR

El reciente “segundo encuentro de Nuevo Radicalismo”, reunido en Regina, concluyó con el pedido de “renuncia o licencia” para el titular de la UCR rionegrina, Pedro Sánchez y del titular de la Convención, Roberto Ferrero ya que “ambos ocupan cargos” en gobierno de Río Negro. Entienden que el partido está “bajo la dirección y consecuente control” de JSRN. Se presentan como “autoridades partidarias y afiliados de toda la Provincia”.

La carrera por el rectorado del IUPA

Falta mucho para elegir al primer rector del IUPA, luego de la normalización. “Pero mucho eh”, enfatizan quienes ven como un lanzamiento prematuro el de Gerardo Blanes, exlegislador pero sobre todo exrector, con intenciones de volver. Sin embargo, el sector que impulsa al psicólogo mira el escenario de otra manera y creyó oportuno activar la campaña, presentando esta semana la agrupación en el hall de la universidad provincial.

Neuquén

Pancho tuvo su lugar en un podio nacional

El secretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Pancho Baggio, tiene una faceta pública como funcionario encargado de cuestiones proteccionistas, se lo observa en un operativo para detectar camiones que depositan basura en cualquier lugar o salvando la vida a algun representante de la fauna autóctona que corre peligro. Su otra faceta es la de deportista como el Campeonato Nacional de Judo que lo tuvo como protagonista y que lo llevó a estar en el podio, entre los tres mejores del país. Como buen cultor de esta disciplina agradeció y felicitó a quien logró el primer puesto de la competencia que se hizo en la ciudad de Neuquén.

Francisco Baggio entre los primeros del judo nacional.

Corroza quiso evitar las filtraciones

Fue bastante vehemente, se comentó, el “reto” que hizo la ministra de Desarrollo Humano, Julieta Corroza, a su planta política en la reunión que convocó esta semana. Fue una suerte de antesala para la que encabezaría Rolando Figueora el jueves. Seguramente quiso evitar filtraciones y por eso pidió a los empleados que dejen sus teléfonos antes de ingresar. El gobernador fue más benévolo: solo pidió dejarlos en silencio.

El diputado queda muy bien con obsequios

El diputado Alberto Bruno (Hacemos Neuquén) se caracteriza por sortear las reglas del protocolo y siempre se toma la libertad de hacer obsequios a las personas con las que tiene afinidad y con las que pretende que tengan en cuenta su reclamo. Bruno es veterano de Malvinas y lucha contra la desmalvinización desde un costado agradable. Les regaló a algunos legisladores un set de mate, bombilla y yerberos muy vistosos. ¡Hay que andar bien con Bruno!

Matías Martínez y Francisco Lepore, los pioneros.

Zulma contra los revoltosos

La vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, presidió la sesión del miércoles y se llevó un dolor de cabeza. Andrés Blanco (FIT) había pedido una moción sobre tablas para tratar un repudio al comando antibloqueos de Patricia Bullrich y Reina la dio por aprobada. Pero contó de nuevo y los votos no daban, por lo que pidió una reconsideración, en medio de un griterío. “Vamos un cuarto intermedio porque así no se puede trabajar”. Harta.

Ansiedad, la amiga de Mariano Gaido

Marco Zapata, titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat de la municipalidad de Neuquén fue el que abrió la lista de oradores en un acto oficial de entrega de lotes. El intendente Mariano Gaido no podía con su genio y le acotaba datos desde cerca. Zapata vio colmada su paciencia y le dijo que no decía todos los datos porque el que hablaba a continuación era justamente el intendente. No valía la pena decirlos todo. Gaido versión ansioso.

Es intendente gracias a uno que renunció

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, fue invitado por radio La Roca para hacer un balance del primer año de gestión ya que asumió el 16 de septiembre de 2023. Muy agradecido con los vecinos pero especialmente con uno: Santiago Terán, el exfiscal que hoy disfruta su jubilación y ejerce la función de vecino observador. Le agradeció porque se bajó de la candidatura y por eso pudo ganar como un outsider de la política local.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas.