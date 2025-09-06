Esto es en off: La política nacional y regional en los pasillos

La máxima de Miguel Pichetto

El diputado nacional por Encuentro Republicano Federal Miguel Angel Pichetto vino a Neuquén no a presentar libros como hace en sus redes todos los fines de semana. Fue para firmar su adhesión a La Neuquinidad, la alianza que lidera el gobernador Rolando Figueroa. La pregunta es porqué la adhesión es en Neuquén y no en Río Negro donde hay una suerte de espejo de una fuerza provincial con el mandatario Alberto Weretilneck. La respuesta fue que en Neuquén, el sello lo mantiene Juan Ríos pero en Río Negro donde fue intendente, diputado y senador nacional, su sello político no tiene reconocimiento aún de la justicia electoral. “Es así en casa de herrero cuchillo de palo, qué le vamos a hacer”, dijo el político nacional en la conferencia de Neuquén.

Hay una silla vacía en la comarca petrolera

El cutralquense ministro de Gobierno, Jorge Tobares, se puso al hombro la campaña de La Neuquinidad en su tierra natal y la vecina Plaza Huincul junto con Yamila Hermosilla, la diputada de Comunidad.

El ministro Jorge Tobares hace campaña con Karina Maureira en la comarca (Gentileza)

La ausencia de Juan Sepúlveda, diputado del MPN, fue notoria, tras ser el más rolista de la comarca.

El detalle chic en Centenario

Acto en la meseta de Centenario. Siempre corre viento y protocolo de la municipalidad lo sabe. Al momento de firmar convenios y sacarse la foto aparecieron unas piedras pintadas de blanco con detalles brillantes, con la que se sostenían los papeles en la mesa. Un detalle chic para evitar que “la foto” tenga todo lo que hay que tener.

Piedra pintadas de blanco y con detalles artesanales ayudaron a evitar que los documentos se vuelen por el viento (Municipalidad de Centenario)

Cinco minutos para «la vecina»

Otra de Mariano Gaido: “le damos 5 minutos a una vecina de por acá para que diga unas palabras: Julieta Corroza” y luego Juli agarró el micrófono y aclaró “soy vecina de por acá cerquita, de Plottier; pero trabajo acá y agradezco todo esta enorme labor: felicitaciones por el trabajo”, dijo escuetamente antes de que todo terminara en un embrollo…raro.

Se enojó Pablo y con razón

El exdiputado provincial Pablo Bongiovani se indignó con un canal de noticias de Buenos Aires que se refirió a su par Edgardo Della Gáspera por ir a Chile con armas. El enojo fue porque sin saber ponían su cara en las imágenes y de fondo se lo veía al acusado. En rigor los neuquinos saben que lo más alejado de un arma es justamente Pablo.

La bicicleta de Pepé

El candidato a senador por La Neuquindad, Juan Luis Pepe Ousset, caminaba por la bicisenda con el intendente Mariano Gaido y para quedar bien, se prendió la filmadora, y habló de la obra.

Para quedar bien el candidato a senador por La Neuquinidad Juan Pepé Ousset dijo que siempre salía en bicicleta y se encontraban con Gaido en la bicisenda a Hiroki (instagram)

Para quedar bien dijo que se encontraba con Gaido cuando salían a andar en bicicleta. Gaido se rió.

Río Negro

Weretilneck entre la sintonía y la mirada atenta de los Soria

La imagen tallada de Martín y Carlos Soria miraban atentos a la buena sintonía entre Alberto Weretilneck y la intendenta María Emilia Soria

El gobernador Alberto Weretilneck tiene buena sintonía con la intendenta roquense María Emilia Soria y una vez más exhibió ese vínculo en el acto por el aniversario de la ciudad el lunes. Lo que no se esperaba es estar bajo la atenta “mirada” de los dos varones más políticos de la familia cuyos rostros estaban tallados en el atril desde donde habló al público, en la plaza de Stefenelli donde se realizó el acto oficial.

Otro capítulo tuvo la cintura política que desplegó el mandatario al ser consultado por la candidatura de la jefa comunal, sin embargo a ella no le cayó en gracia el tema en medio de las festividades. ¿Estaremos ante los protagonistas del duelo 2027 por la gobernación?

JSRN y sus dos votos en el Congreso

La senadora de JSRN, Mónica Silva votó en contra del veto a ley de la emergencia en la Discapacidad, porque sin ley “quedan familias desprotegidas y sin la atención necesaria”. Dos semanas atrás, el otro parlamentario de JSRN, el diputado Agustín Domingo se ausentó del recinto cuando se votaba ese expediente.

La unidad peronista y el partido municipal

La unidad y la lista peronista en Fuerza Patria arrojó heridos políticos y uno de ellos fue el viedmense Pablo Barreno. Este nuevo desencanto lo convenció de la necesidad de un armado propio para el 2027. Prepara el partido municipal “Nosotros Viedma”, destinado -según su eslogan- para los “viedmenses que laburan”.

Reencuentro a mitad de camino y un viaje solo

El viernes, el gobernador Weretilneck se cruzó en Lamarque con dirigentes del PJ que iban al acto de Roca. Allí se reencontró con su exsecretario General, Matías Rulli. Saludos y charla para que luego cada uno siguiera su camino. Si sorprendió a los peronistas que el mandatario viajara solo y él manejará los 550 kilómetros entre Viedma y Cipolletti.

Muena en tono de campaña corta cintas en Bariloche

Juan Pablo Muena renunció semanas atrás al ministerio de Desarrollo Humano porque así lo exige la normativa provincial, al ser candidatoa diputado. Pero al Protocolo del municipio se le olvidó ese detalle y lo presentó con el cargo gubernamental. No se inmutó, sonriente cortó las cintas junto a Walter Cortés de un espacio comunitario en Bariloche

