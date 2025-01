Esto es en off: llega una mujer a la presidencia, atenta a la carga horaria

El Poder Judicial cumple con su feria de enero y abrirá su año en febrero, con el cambio de la presidencia del STJ. Será -según lo acordado- un intercambio entre los últimos jueces incorporados. El viedmense Sergio Ceci cederá la conducción a la barilochense Cecilia Criado.

Cada titular siempre plantea su impronta y, en ese sentido, la próxima jefa se mostró últimamente preocupada y atenta a la carga horaria de los magistrados y los funcionarios. Así lo exhibió en los últimos concursos para los tribunales de Viedma. El control de la actividad de los jueces es un punto reiterado en el debate interno del STJ aunque, en pocas ocasiones, ese análisis pasó de esa instancia. ¿La gestión presidencial de Criado tendrá esa característica?

El sondeo de Walter: ¿Facebook o Instagram?

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, hizo una ronda de consultas a los periodistas que asistieron a su cierre de año con un cuestionamiento singular “¿Facebook o Instagram?”. La conclusión fue que la elección era “generacional” y se ubicó entre los seguidores de Zuckerberg.

Cortés se mostró interesado por la redes sociales.

La puntualidad y la tensión latente

La tensión latente entre el vicegobernador Pedro Pesatti y el titular del bloque oficialista Facundo López no siempre se disimula. Pesatti abrió la última sesión con una ausencia en el recinto: la de López, que ingresó cuando Lorena Yensen ya fundamentaba la nueva prórroga petrolera.

La promesa del fun tour ¿para 2025?

La legisladora de la UCR Lorena Matzen en la sesión que creó la Agencia de Turismo dijo orgullosa que el tema era de su rubro: “Soy guía de turismo y tengo una agencia de viajes”, aclaró y de inmediato prometió “hacer un fun tour con el cuerpo legislativo”. Muchos tomaron nota y esperan el viaje. ¿Será en 2025?

El pedido libertario a la Justicia Federal

Los libertarios apuran su trámite para llegar con la conformación de su partido en Río Negro. Tienen los tiempos ajustados. Aún con las fichas necesarias, el expediente judicial tiene sus plazos. Por eso, el apoderado de LLA, Damián Torres pidió “habilitación de feria” a la Justicia Electoral Federal en enero para “presentar fichas de afiliación”.

Delgado, el “primer trabajador”

El legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) no se tomó vacaciones y lo hizo público ni bien pasaron los brindis de fin de año. Se mostró como el “primer trabajador” del 2025 en las redes sociales al difundir en el primer día hábil del año que estaba en su oficina de Roca atendiendo a los rionegrinos que requieran de su gestión.

Neuquén

Los delegados regionales tendrán su 4 x 4

El jefe de Gabinete, Juan Pepe Ousset, fue autorizado para contratar camionetas de doble tracción destinadas a los delegados regionales de Alto Neuquén, Vaca Muerta, del Pehuén, de los Lagos del Sur, de la Comarca y del Limay. En total sería un alquiler de 4 meses por unos 70 millones de pesos. Uno de los vehículos a contratar será destinado a la jefatura de Gabinete. Lo llamativo es que se normatizó las camionetas doble cabina y de doble tracción para todas las regionales, sin tener en cuenta que la del Limay (Piedra, Picún y El Sauce) o la de la Comarca (Cutral Co, Huincul y Sauzal Bonito), por ejemplo, no tienen caminos que contengan dificultades para el tránsito normal. Mmmm

Las regiones de Neuquén tendrán doble tracción.

El intendente de cumple con el fetiche de los autitos

“Un año más en la pista, ¡y no lo podría celebrar sin mencionar a quienes me inspiran y motivan todos los días de vida, mi querida familia. Gracias también a ustedes, que me acompañan en cada km. del camino”, publicó el intendente Mariano Gaido al soplar la velita de su cumple, el 1 de enero, en una torta con una decoración competitiva. ¡Feliz cumple!

Mariano Gaido celebró su cumple con su pasión.

Figueroa siembra envidia en su gabinete

En la única conferencia de prensa que dio el gobernador Rolando Figueroa ponderó al jefe de la cartera energética Gustavo Medele. Dijo que era su vecino, jubilado de la industria, y era ministro por el bronce. “Es el mejor ministro que tengo”, dijo mientras se dibujó un raro gesto en los otros.

El intendente que sobresalió en equipo

Fernando Banderet, intendente de Añelo, se destacó de todos los jefes comunales por hacer un saludo de fin de año muy particular. No fue el protagonista del video institucional sino que lo fueron la decena de personas que trabajan como directores y secretarios en la comuna. Mensaje breve y trabajo en equipo. ¡Bien!

A Gloria le cuesta soltar

La exvicegobernadora Gloria Ruiz le cuesta mucho soltar. En sus cuentas de las redes sociales, donde hizo notar su dominancia cuando era jefa comunal y luego la segunda de Rolando Figueroa, no hizo un saludo “a los neuquinos” para Año Nuevo. Tampoco saca de la descripción el cargo que tuvo hasta que fue destituida por inhabilidad moral.

Al final no era el otro ingeniero

El flamante ministro de Planificación, Rubén Etcheverry, ejercerá su cargo ad honorem ya que cobrará por representar a Neuquén en la AIC. Cuando se nombró “al ingeniero Etcheverry” como aspirante a cambiar de ministerio, bromeó y dijo que tal vez era su gemelo que es igual físicamente y también es ingeniero, pero no.

Por Soledad Maradona, Andrea Durán, Adrián Pecollo y Laura Loncopán Berti.