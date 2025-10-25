Esto es En Off: Suárez Colman ahora anunció que se suma al equipo de Bullrich

El roquense Nicolas Suárez Colman, de Republicanos Unidos, anunció su “incorporación al equipo de trabajo de la ministra Patricia Bullrich, también candidata al Senado en Capital Federal.

“El camino de la libertad es con firmeza y coraje”, indicó en sus redes sociales cuando informó de su decisión.

Todavía no está confirmado si su inclusión se cumple al “equipo” del ministerio de Seguridad o, directamente, a la Cámara Alta ya que se descuenta que la funcionaria saldrá electa.

La referencia de Suárez Colman era Ricardo López Murphy, fundador de Republicanos. pero -en esta ocasión- toma otra dirección ya que el exministro confronta con Bullrich e integra otra lista en Capital Federal.

El intendente que esperará por su hijo

Una recorrida periodística habitual es confirmar horarios de votación de candidatos y autoridades. “Será entre las 10:30 y las 11” adelantó el intendente Marcos Castro y agregó que “dependo a que hora se levante”. El domingo irá a la escuela acompañado por su hijo Benicio, debutante en esta responsabilidad.

El secretario también festejó en Viedma

El secretario del bloque del PRO, Hernan Perafan venció en los 10 kilómetros en la categoría 50-54 años de la carrera nocturna Stilo, realizada en Viedma. Logró su mejor tiempo, con 34:45. Se mostró contento porque aseguró que ya es campeón Nacional de la Confederación de Atletismo Máster en esa categoría en los 5000 metros pista.

Una esperada obra que terminó en llanto

Galdys Almuna, jefa comunal de Fuerte San Javier se quebró por la emoción durante su discurso tras la firma del contrato de obra para la pavimentación del acceso a la localidad. “Sepan que lloro de emoción” aclaró. Además, se llevó como promesa la inclusión de un playón deportivo para la localidad en el presupuesto 2026.

Los legislativos van a las urnas en diciembre

APEL, después del conflicto y quiebre interno, tendrá su primera compulsa en las urnas. El secretario general, Gustavo Morón convocó a elecciones para el 18 de diciembre, con cierre de presentación de listas para el 13 de noviembre. Un sector anticipa su participación contra el oficialismo y esa oferta será encabezada por Paola Suárez.

Semana caldeada en Regina

Regina vivió una semana agitada con una denuncia que mencionó al intendente Luis Albrieu. La situación que está investigando el Ministerio Público en forma preliminar desató una fuerte polémica porque implicaba un supuesto decreto que marcaba que estaba en Viedma, pero realidad había viajado a Bariloche.

El jefe comunal, ante la consulta, mostró una resolución que justificaba su ausencia por un periodo menor al que apareció en medios locales.

Neuquén

El chivo loco de Nicolás promueve la fiesta del chivito

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, compartió un posteo en el que el chivo loco maneja una camioneta Hilux y promociona los sorteos en la Fiesta Nacional del Chivito. Muy original por cierto, dice que el primer premio es esa camioneta y que hay dos premios más enefectivo, siempre y cuando se compre el bono contribución.



“¡Esta camioneta puede ser tuya! Sí, sí… ¡tuya, no la del vecino!Este año, el Bono de la Fiesta Nacional del Chivito viene más picante que nunca”, dice el chivo en una prolija mezcla de realidad virtual e inteligencia artificial. Los críticos que siempre los hay dicen que técnicamente el chivo loco es más de refugo que un chivito. Igual es muy original.

Gaido no descansa ni los sábados

El intendente Mariano Gaido muestra su celular con la foto del Rayo McQueen para indicar que son las 8.30 y que es un sábado. Pide a la cámara que registre “la felicidad” de los integrantes de su gabinete que dicen presente con semblantes de pocos amigos. Gaido está con todas las pilas ¿Es necesario un sábado?

Ricardo le puso fecha

Ricardo Esparza, el intendente de Bajada del Agrio, le puso fecha, el 19 de noviembre, a la reinauguración de la plaza Manuel Belgrano. Es algo que se debía hasta personalmente porque este espacio estaba, pero no tenía las condiciones para disfrutarla. Ahora dice que sí y se va a dar el gusto junto con el asfalto.

El riego después de 12 años

El intendente Luis Madueño no entendía porqué no funcionaba el riego

del boulevard Juan Manuel de Rosas. Lo hizo reparar y ahora funciona. Para celebrar junto a Calico, Kinpi, Daniel y Evaristo quienes fueron los que pusieron en marcha el sistema de riego. Es mejor eso que el riego discriminado.

Ni trapitos ni lavacoches: cantores folclóricos

Lu Vega compartió un video con FM Cuasar de Junín de los Andes donde dos músicos aprovechan el semáforo para deleitar a los turistas o vecinos con una chacarera o una zamba . Un premio para Luis Madueño que puede exportar el modelo a otras ciudades donde se polemiza con los limpiavidrios compulsivos. Bien Junín.

Daniel Vila Mario Rojas