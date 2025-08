Esto es En Off: una prueba electoral que afirmó el vínculo Weretilneck y Soria

RÍO NEGRO

Costó en sus inicios pero, actualmente, el gobernador Weretilneck y la intendenta Soria respetan el vínculo logrado. Buscan no arruinarlo pero es cierto que el proceso electoral los enfrentará. El cipoleño se juega una carta fuerte con JSRN y la roquense participará activamente en la campaña por Fuerza Patria, que propondrá su hermano, Martín Soria al Senado. Weretilneck tuvo una agenda institucional en Roca y la invitó para que lo acompañe. La jefa municipal aceptó pero le solicitó apartar esos actos de la campaña y, en esa línea, pidió que no participe Facundo López, el principal candidato del oficialismo. Así, ocurrió entonces el gobernador y la intendenta repitieron sus fotos juntos.

Presiones a Pesatti para que convoque

Pasó el receso con un día más de yapa y la Legislatura sigue en modo pausado. Por eso el legislador Luciano Delgado Sempé sumó presión pública y formal al vice Pedro Pesatti para que convoque a sesión. Por ahora no hay fecha y en el calendario el recinto solo suma cuatro sesiones ordinarias en el período.

Odarda quiere la cabeza de Galli

Magdalena Odarda está molesta con Canal 10 y en varias ocasiones se quejó que está vedada del medio público. Ahora pidió directamente la renuncia del presidente Fabián Galli por el “uso proselitista” de la pantalla a la que recientemente la Provincia auxilió con 2.400 millones de pesos para pagar salarios.

El “esfuerzo” forzado de Seguridad

El ministerio de Seguridad de Río Negro exalta sus intervenciones y a veces se le va la mano. En Bariloche, la semana pasada difundió sus supuestos logros al recuperarse elementos robados pero en realidad el que lo encontró fue la propia víctima, un fiscal al que le robaron en su casa y encontró sus pertenencias en venta en Marketplace.

El CEO de la ATUR está en funciones

Diego Fernández Piquín está en funciones desde el viernes como director ejecutivo de la Agencia de Turismo de Río Negro, luego de un largo proceso de selección que tuvo una propuesta empresarial en abril y dos concursos, que finalmente concluyeron en el mismo nombre. Ahora el directorio debe firmar el contrato.

Arabela se quedó en la carrera y celebra el nuevo frente

La exgobernadora Arabela Carreras no logró avanzar con el trámite en la Justicia Federal paraparticipar en las elecciones de octubre, pero está atenta a los movimientos nacionales y celebró el liderazgo del cordobés Juan Schiaretti en el frente federal que sumó a dos patagónicos.

NEUQUÉN

A rey muerto reina puesta

María Elena Paladino no esperó que se enfriara la silla que dejó vacía Darío Martínez en la presidencia del Partido Justicialista. Rápida de reflejos la concejal de Cutral Co firmó la conformación de Fuerza Patria en su calidad de sucesora del actual diputado provincial. Muchos le temen porque aseguran que no tiene pelos en la lengua.

¿Porqué está enojado Joaquín?

El joven concejal Joaquín Eguía visitó los estudios de Río Negro Radio tras anunciar su candidatura a diputado nacional por Fuerza Libertaria. Su desprejuicio por las formas lo llevó a asegurar que cuando anunció su candidatura se enojó porque no putearon y el periodista Rolo Martín lo comparó con un futbolista.

El diputado muestra los dientes

El diputado Francisco Lepore criticó con dureza a concejales de Villa La Angostura por frenar la construcción de dos escuelas que la comunidad reclama desde hace años. Según señaló, la provincia ya está lista para aportar los fondos y comenzar las obras, pero las demoras responden a “intereses políticos o cálculos electorales”.

El Pollo va a invertir en Villa La Angostura

El periodista Sebastian ‘El Pollo’ Vignolo se reunió con la Cámara de turismo y comercio de Villa La Angostura para contarle sus proyectos comerciales y deportivos en Buenos Aires “sus ganas de apostar al deporte y al crecimiento de nuestra localidad”. Así lo informó la cámara que le agradeció por apostar al desarrollo de la localidad.

En el campo, nadie se queda sin trabajo

El sindicato petrolero tiene una gran ventaja al momento de retratar la geografía petrolera porque sus afiliados están dispersos en cuanto sitio tenga olor a petróleo. En uno de los campamentos apareció una cabra atraída por el pasto del lugar que siempre está verde y apetitoso para este animal hervíboro. Parece que cortó casi todo el pasto.

La Karina ya tiene quien la reemplace

La candidata a diputada nacional de la alianza La Neuquinidad tuvo su última participación en un programa de Radio7, la emisora del canal televisivo abierto de Neuquén. La dirección de la emisora resolvió que el reemplazante sea el conductor Carlos Ferreras quien también conduce un ciclo diario en la emisora pero a la tarde. Karina Maureira conduce un programa de interés general en la segunda mañana de Radio 7, antes de co conducir el noticiero de Canal 7 junto al periodista Nicolás Tamborindegui. Este espacio audiovisual es el que la llevó a ser conocida en toda la provincia unida a su empatía cuando hacía entrevistas en la calle y la gente la adoptó para ser vehículo de sus reclamos.