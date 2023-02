Trascendió esta semana que el ministro de Justicia, Martín Soria, hizo gestiones ante su colega Wado De Pedro para que el kirchnerismo baje la lista de Nuevo Encuentro, que competirá contra el oficialismo en las elecciones municipales de Roca. “Hasta ahora, ningún llamado y no creo que llegue. La lista está trabajando muy bien”, dijeron ayer desde el entorno del senador Doñate, que acompaña la candidatura de Carlos Banacloy.

Un candidato y su archivo lleno de críticas a Weretilneck

Allen siempre aporta singularidades a las elecciones en Río Negro. En el 2019 hubo diez canditatos a intendente y este año, si bien parece que no se llegará a ese récord, ocurrirá que la intendenta, Liliana Martín, enfrentará a su antecesora, Sabina Costa, después de haber compartido el equipo de gestión durante varios años.

Y si algo faltaba para sumar confusión, la jefa comunal irá con la boleta de Nos Une RíoNegro, enfrentando a Juntos Somos Río Negro, partido que la tiene como presidenta de la mesa local.

Pero eso no es todo. Costa se presentará con Guillermo Pennesi como compañero de fórmula. Y no pocos empezaron a preguntarse qué hará el exconcejal radical con los posteos que tiene en sus redes sociales “matando” al exgobernador Alberto Weretilneck, con quien ahora compartirá la boleta “verde” en los comicios del 16 de abril.

Domingo en carrera también en la montaña

Agustín Domingo no se baja de la competencia por la intendencia de Bariloche y además ahora se suma a otra carrera, literalmente, en este caso de montaña y nocturna que se realizará hoy. El posteo en sus redes de un sendero boscoso dejó en claro esta nueva meta y además respondió a versiones de haber sufrido un ACV: “Hay quienes echan a correr rumores falsos sobre mi estado de salud. Tranquilos, estoy muy bien”, afirmó irónicamente.

Días de reparaciones para UPCN y Scalesi

Semana fructífera en la reparación de vínculos para el secretario general de UPCN, Juan C. Scalesi.

El lunes lo visitó el senador y candidato a gobernador, Alberto Weretilneck, retomando un contacto cortado en el 2018, después de años de gestiones conjuntas. No fue lo único para el gremialista. La fotografía difundida del reencuentro le permitió recuperar otro canal. Ocurre que, según se supo, la gobernadora Arabela Carreras envío un mensaje a Scalesi, desconociéndose todavía su sentido y si hubo respuesta del dirigente.

Chiocconi finalmente en el bloque de Doñate

Finalmente, el legislador peronista Ramón Chiocconi se sumó a la bancada doñatista Unidad Ciudadana, según una reciente nota. Hace meses que abandonó el FdT, sin nuevo destino después que no se le permitió un bloque unipersonal. Ya confirmó su pertenencia pero, antes, Weretilneck y Doñate lo ubicaron como candidato a su reelección por el circuito Andino por Une Río Negro.

Arabela, “en el puesto que te toque…”

La gobernadora Arabela Carreras sonrió incómoda al lado del titular del Enacom, Claudio Ambrosini, un funcionario del riñón de Sergio Massa, con el que compartió la entrega de tablets en Bariloche, cuando el funcionario, no ajeno al dilema del futuro político de la mandataria, tras elogios por compartir gestiones remató en su discurso: “En el puesto que te toque, seguramente lo vas a hacer muy bien”.

Neuquén

El minuto a minuto del discurso

José Gerez llegó al acto del intendente Mariano Gaido, tarde, aproximadamente 9,57 cuando Gaido ya tenía una hora de repaso de su gestión. Antes estuvo en la asunción de Soledad Gennari.

Gaido dijo que iba a llegar a las 8 llegó pasadas las 8.15 La apertura estaba prevista a las 8,30 pero comenzó casi a las 9 , hubo revisión de gestión hasta las 10 que comenzaron los anuncios, 10,22 arrancaron las críticas a la política nacional la inflación que empobrece a los neuquinos, 10.25 elogios para OG y 10.27 saltó el gritó que Marcos será el nuevo gobernador de la provincia, 10.30 finalizó. El Concejo Deliberante de Neuquén se vistió de campaña electoral.

Lo que puede un gobernador, hablar con Pechi

El gobernador Omar Gutiérrez fue consultado sobre la oferta de música que había en la Fiesta de la Confluencia y quiso ensayar una respuesta en un tema en el que no tenía mucha idea. Dijo que habló con Horacio Pechi Quiroga, el ex intendente fallecido en 2019. Lo traicionó el subconsciente, quiso decir Mariano. Con la música dijo que se había encontrado con Diego Torres, casi de su misma edad. ¿Qué quiso decir?

Raúl y Wos

El candidato a vicegobernador por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, FIT, Raúl Godoy, mostró su costado cholulo con el rapero Valentín Oliva Wos.ds3 porque “se calza la visera de Zanon y manda un saludo y un gran aguante a las Gestiones Obreras.

Muchas gracias por la onda Wosito”. Así le dedicó un cálido agradecimiento por el gesto que tuvo el artista que brilló en la fiesta de la Confluencia y tuvo este tipo de gestos.

La fiesta de unos y los otros

La multitud de la fiesta de la Confluencia fue un imán muy potente para la campaña de los candidatos a gobernador e intendente. Nadie se la quiso perder. Un hallazgo fue la impresión de un folleto de bolsillo donde estaba el cronograma de los seis días en los cuatro escenarios. Era amigable así saludar a los candidatos. Otros menos imaginativos sólo fueron por la foto para las redes sociales, pero si, fueron casi todos.

La Recalde neuquina

La secretaria de Capacitación de la municipalidad, María Pasqualini, tuvo una sorpresa que le produjo una sensación muy placentera. Recibió a artesanos de Salta que vinieron a la Fiesta de la Confluencia nada menos que en un Renault 12. Este modelo fue el primer auto que ella tuvo y le tomó un cariño muy especial. Muchos desconocían ese detalle tuerca de “La Tana”, la Jorge Recalde por su espíritu competitivo.

El paladar y la veterinaria

“Pablo Cervi puso un candidato a intendente en Zapala que es funcionario del MpN. ¿ Qué pasó ahí con el paladar negro ?”. La diputada provincial y candidata a la reelección por el Pro, colectora de Rolando Figueroa, Leticia Esteves puso en tela de juicio que la elección de su anterior líder no era refinada. Lo del color del paladar lo debe saber bien porque es un detalle de las razas de perro y Leticia es veterinaria. Atento Pablo.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Soledad Maradona y Mario Rojas