Ficha Limpia: el espacio de Rolando Figueroa presentó su primer proyecto de ley en el Congreso

La Neuquinididad, el espacio del gobernador Rolando Figueroa, presentó su primer proyecto en el Congreso de la Nación. Se trata de Ficha Limpia, cuyo texto replica los mismos impedimentos para asumir un cargo público que ya se aprobaron en la Legislatura de la provincia.

La iniciativa se trata de uno de los ejes de campaña del oficialismo de Neuquén, cuya propuesta modifica el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para incorporar nuevos supuestos de inhabilitaciones.

De qué se trata el proyecto de Ficha Limpia que impulsa La Neuquinidad en el Congreso

Entre los principales puntos de la normativa, se destacan que no podrán ser candidatos a cargos representativos ni partidarios quienes hayan sido:

Condenados por delitos dolosos comunes o federales , en tanto cuenten con sentencia confirmada en segunda instancia o cuando haya quedado consentida si el condenado no hubiese interpuesto impugnación o recurso respectivo.

, en tanto cuenten con o cuando haya quedado consentida si el condenado no hubiese interpuesto impugnación o recurso respectivo. C ondenados por delitos contra la Administración Pública , según estipula el Libro Segundo del Código Penal.

, según estipula el Libro Segundo del Código Penal. Condenados tanto por delitos de Tráfico de Estupefacientes previstos en la Ley Nacional 23.737 como por delitos del Régimen Penal Tributario previstos en la Ley Nacional 27.430.

previstos en la Ley Nacional 23.737 como por previstos en la Ley Nacional 27.430. Inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.

u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública. Quienes se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, ley 23.298.

“la Ley más contundente y exigente del país”, dijo Rolando Figueroa

Este lunes hubo una reunión en Neuquén capital entre Figueroa junto a la senadora Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira para firmar oficialmente el proyecto de Ficha Limpia.

El mandatario resaltó que se trata de la “Ley más contundente y exigente del país”, ya que implica que nadie con antecedentes penales pueda acceder a una candidatura ni ser designado en un cargo de la función pública.

Desde el bloque plantearon que es tiempo de «reformular viejos esquemas” y erradicar los «efectos nefastos que produce la corrupción”.