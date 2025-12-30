Javier Faroni, empresario ligado a AFA, descartó un celular cuando fue interceptado por la Policía: el video

En una secuencia cargada de tensión, el empresario teatral Javier Faroni, ligado a AFA, fue interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay. El video.

Javier Faroni descartó un celular cuando fue interceptado por la Policía

Javier Faroni, pieza central en la investigación por el presunto desvío millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), protagonizó un hecho que los investigadores califican como una clara maniobra de obstrucción: descartó un teléfono celular en el momento de ser interceptado, el cual aún no ha podido ser hallado por las autoridades.

El juez federal Luis Armella ya había emitido una prohibición de salida del país. Faroni había ingresado desde Uruguay apenas el día anterior y pretendía regresar al país vecino de forma inminente.

Fuentes de la investigación confirmaron que, aunque el empresario no pudo abordar, el descarte del dispositivo busca eliminar pruebas clave sobre la red de contactos y transferencias. Se desconoce si el chip del teléfono descartado coincide con su línea oficial.

Mientras Faroni era retenido en Aeroparque, en simultáneo se realizaba un operativo en su propiedad de Nordelta para buscar documentación vinculada a la empresa TourProdEnter LLC.

NA