Exigen avanzar con la ley de paridad de género en la Magistratura de Río Negro

Un diputado del oficialismo solicitó «avanzar de forma urgente» con el proyecto que establece la paridad de género en el Consejo de la Magistratura de Río Negro. El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, se manifestó públicamente sobre la necesidad de consultar con las áreas de Género del Ejecutivo, del Poder Judicial, de las Universidades y de los colegios de Abogados sobre el proyecto que presentó meses atrás.



Mediante nota formal el legislador reclamó al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General Lucas Pica que envíe el expediente Nº 959/2024 al Área de Género y Diversidad del gobierno provincial y al departamento inherente en la Justicia para que remitan opiniones sobre el tema.



Además, Berros envió el proyecto a las Universidades de Río Negro y del Comahue para que mediante sus áreas de género expresen posicionamiento en caso de que sea de su interés el proyecto en cuestión. Se hizo lo propio a los diferentes Colegios de Abogados para su intervención.



“Acá estamos peleando poder real, que representa la designación de jueces y juezas. No puede ser que un órgano tan importante no haya sido modificado en su concepción, con apertura para que sea equilibrado. No puede ser que el órgano encargado de elegir o sancionar a los magistrados y magistradas sea dominado por una mayoría tan evidente de hombres. Esperemos que con la intervención institucional de la academia, los Colegios y demás, podamos avanzar en esta modificación”, afirmó Berros.

Adelantó que solicitará el recambio de los nombres remitidos por la Legislatura que está solo representada por hombres en los cargos titulares.



En un comunicado de prensa indicaron que «esta reforma busca asegurar una representación equilibrada de género en el Consejo de la Magistratura “grande” -que selecciona y juzga a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y al Procurador General- y en los Consejos de cada Circunscripción -que eligen y sancionan a los jueces y magistrados de menor jerarquía».



La iniciativa lleva la firma de Berros, junto a sus pares de Vamos con Todos Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé y del bloque PJ Nuevo Encuentro Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García.



“Consideramos que es un paso adelante en la búsqueda de una justicia más equitativa y representa un compromiso con la igualdad de género y la transparencia en el Poder Judicial”, concluyó el diputado provincial.