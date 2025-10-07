Facundo López criticó a la política nacional y pidió poner el foco en Río Negro

El candidato a senador por Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, cuestionó la falta de rumbo de la política nacional y llamó a centrarse en las prioridades de la provincia. “Ver al presidente cantando como una estrella de rock, o discutir dos semanas si hay que bajar a un candidato, genera rechazo de la sociedad», afirmó.

En el comunicado oficial, López remarcó que en las elecciones del 26 de octubre los rionegrinos eligen «algo mucho más sencillo: si queremos representantes de Río Negro o representantes de Buenos Aires”.

López destacó que la provincia atraviesa «un proceso de transformación histórica» impulsado por el sector energético, una decisión que atribuyó al gobernador Alberto Weretilneck y a la candidata a senadora Andrea Confini. «Hoy hay 2.500 trabajadores siendo protagonistas de ese cambio: 210 portuarios descargando acero y materiales, 180 vecinos de Jacobacci trabajando en Calcatreu. Esto es desarrollo real, no discursos vacíos”, detalló.

El candidato remarcó la importancia de tener una voz propia en el Congreso para «acompañar las leyes que sirvan a Río Negro y a frenar las que nos perjudiquen». En ese sentido, diferenció su espacio de los partidos nacionales. «La Libertad Avanza hace lo que le dice Karina Milei, otros lo que les ordena Cristina Kirchner. Nosotros respondemos a los rionegrinos, no a los jefes porteños”, indicó.

Además, subrayó que la elección de octubre no es un plebiscito presidencial. “Se elige qué tipo de representantes queremos: si queremos dirigentes que se pasan el tiempo peleándose o si queremos gente que trabaje por Río Negro», expresó.

Finalmente, López concluyó que «la mejor forma de dejar la grieta atrás es apoyar el proyecto de Río Negro». En su mensaje, interpeló a la oposición provincial: «Seis años de Soria, cuatro de Tortoriello y dos de Villaverde en el Congreso, ¿y qué proyectos presentaron para que le vaya bien a Río Negro? Nosotros queremos que le vaya bien al país, pero no a costa de nuestra provincia».