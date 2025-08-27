Cooperativa 127 hectáreas: intervención o carpa en el centro de Neuquén, la advertencia de los afectados

Un grupo de asociados de la cooperativa 127 hectáreas trasladó ayer su reclamo a Casa de Gobierno para insistir con su pedido de intervención a la entidad, a la que acusan de cometer estafas con la venta de terrenos y viviendas en distintos puntos de Neuquén capital.

La cooperativa, liderada por Jorge Salas, es investigada en el plano penal y civil, con causas simultáneas que ya derivaron en el embargo de bienes, la realización de audiencias y también, en solicitudes para intervenir su directorio.

Cooperativa 127 hectáreas: la reunión en Casa de Gobierno

Con esa exigencia, los presuntos estafados llegaron hasta la sede del Ejecutivo provincial, donde, luego de algunos minutos en espera, los atendió el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi.

La postura oficial -aseguraron desde el cuerpo de abogados que los representa- habría sido la de revisar la solicitud de intervención y dar una respuesta en una semana.

El pedido para designar a un interventor al frente de la cooperativa lo presentaron tanto los particulares como la Legislatura de Neuquén, que aprobó un proyecto de comunicación con esa finalidad luego de un fuerte debate que enredó al oficialismo de Rolando Figueroa.

Sin embargo, la primera solicitud enviada por los particulares fue rechazada por el área provincial de Personas Jurídicas. Los asociados decidieron entonces iniciar, en paralelo, una acción administrativa ante el Gobierno, instándolo a revisar esa decisión.

Según explicó días atrás el abogado Mariano Mansilla, cuyo estudio brinda asistencia legal a parte de los presuntos perjudicados, las causas en el fuero penal fueron divididas en cuatro y en las denuncias tienen registros de dúplex vendidos hasta «20 veces» a diferentes personas, de manera irregular.

De no obtener una respuesta positiva, anticiparon a este diario que volverán a Casa de Gobierno, esta vez para realizar una permanencia en el lugar con la instalación de una carpa. «Piensan llevar sus muebles a la espera de una respuesta», adelantaron.