Falta de bancos y problemas edilicios, el reclamo de directores de secundarias de Bariloche

Equipos directivos de secundarias públicas de Bariloche acudieron al Consejo Escolar para plantear las problemáticas en el inicio de ciclo lectivo 2026. Foto: Chino Leiva

Directivos de 20 escuelas secundarias de distintas modalidades de Bariloche y Dina Huapi reclamaron públicamente mejores condiciones edilicias y de infraestructura en el inicio del ciclo lectivo 2026, que este año se agravó por el masivo pase de estudiantes de escuelas privadas a públicas, quienes tienen colegio asignado, pero faltan mesas y sillas.

Los responsables de las ESRN 162, 45, 37, 97, 123, 99, 105, 132, 33, 2, 46, 20, 36, 96 y 44; los Centros de Educación Técnica (CET) 25 y 28; el CENS 6; el Centro de Capacitación Técnica 1 (CCT 1) y la Escuela de Jóvenes 1 dieron a conocer este lunes una carta pública expresando su “profunda preocupación por el progresivo deterioro del sistema educativo”. Y este martes mantuvieron una reunión con el titular del Consejo Escolar Zona Andina, Santiago Velázquez.

Los directivos señalaron que las condiciones edilicias “distan de ser adecuadas para enseñar y aprender” y enumeraron “filtraciones, problemas eléctricos, sanitarios deteriorados, calefacción insuficiente y espacios que no cumplen con condiciones básicas de seguridad”.

También acusan una “sobrepoblación escolar” que impacta de manera directa en la calidad educativa porque hay más alumnos para espacios aúlicos más reducidos. A lo que se suma este año la necesidad de crear más de 60 vacantes para recibir a chicos que pasaron del sistema privado al público o quienes se suman a la matrícula local por radicarse en la ciudad.

Este martes directivos acudieron al Consejo Escolar Zona Andina para plantear los problema de inicio de ciclo. Foto: chino Leiva

El consejero Velázquez dijo a RÍO NEGRO que el crecimiento de la demanda en secundaria motivó la creación de “dos agrupamientos (cursos), uno en la ESRN 105 y otro en la 132”, ambos de segundo año, que es la mayor demanda, mientras que otros alumnos fueron incluidos en otros establecimientos donde había vacantes.

Sin embargo, Velázquez admitió que el “faltante de mobiliario, que por roturas o por los años quedan obsoletos”. Indicó que “fracasó la primer compra de mobiliario y se trabaja en una nueva licitación, pero eso lleva sus tiempos administrativos”.

Por este faltante de bancos (sillas y mesas) para los alumnos, esta semana esos nuevos cursos no podrían comenzar las clases. Velázquez estima alguna solución para la próxima semana. Indicó que “buscamos un plan B llevando mobiliario de otro lado” a esas escuelas donde faltan bancos.

Directivos de las escuelas -que este martes acudieron al Consejo Escolar acompañados por referentes de Unter Bariloche- en diálogo con este diario indicaron que tienen conocimiento que Educación buscó bancos sobrantes en El Bolsón y Jacobacci, para suplir esa necesidad, pero tampoco había equipamiento disponible. También cuestionaron que “se crean agrupamientos pensando que con un aula está y no están en condiciones, no hay bancos y además no crearon cargos docentes”.

En el caso de la ESRN 105, donde se creó un nuevo curso para recibir a unos 30 estudiantes nuevos de segundo año, los directivos indicaron que el aula disponible “no está en condiciones” para utilizarse en el dictado de clases porque tiene vidrios rotos, además del faltante de bancos.

Equipos directivos de secundarias públicas de Bariloche acudieron al Consejo Escolar para plantear las problemáticas en el inicio de ciclo lectivo 2026. Foto: Chino Leiva

«Hay impericia a nivel provincial de prever las cosas»

Omar Orellana, secretario de Nivel Medio de Unter Bariloche, que acompañó a los directivos en la reunión, dijo a RÍO NEGRO que no hubo respuesta concreta del consejero respecto de qué harán con los estudiantes sin bancos y este miércoles habrá una reunión con supervisores.

“Los directivos pidieron que el Consejo Escolar y la Supervisión avalen la ausencia de los estudiantes” indicó el referente gremial, que señaló que otra alternativa es que los directivos apliquen la Resolución 3310 que “otorga la posibilidad a los equipos directivos a suspender las clases por no tener las condiciones edilicias”.

Orellana cuestionó la “impericia a nivel provincial de prever las cosas” como las mejoras edilicias y la adquisición de mobiliario. «El Gobierno habla de asegurar la educación pero es a medias, la educación como derecho social no se está garantizando».

Los directivos acordaron volver a reunirse con el consejero en diez días en la ESRN 105 para tener “respuestas de un plan de trabajo en cada escuela”.

En paralelo, Velázquez indicó que desde Supervisión se “trabaja en el nombramiento de cargos” de nuevos docentes y señaló que entre las demandas también hubo planteos edilicios como roturas de vidrios, falta de rejas o de salidas de emergencias. “Hay algunos reclamos de vieja data y otros nuevos. A todos escuchamos atentos y vamos a darle una solución lo más rápido posible”, afirmó.

El funcionario dijo además que en marzo se continúa con el plan de tareas para poner a punto sistemas de calefacción. Esa situación también fue parte de los reproches de los directivos debido a que se llegó al inicio de clases sin terminar todas las tareas.