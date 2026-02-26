Inicio de clases en Río Negro: “El 97,5% de los edificios escolares recibirán a los alumnos”

Las escuelas de Río Negro ultiman detalles para el inicio del ciclo lectivo 2026 a partir del próximo lunes. El Gobierno aseguró que el 97,5% de los establecimientos escolares recibirán a los alumnos e incluso los que siguen con obras tendrán espacios modulares provisorios para garantizar el dictado de clases. Mientras que la Unter señala problemas en varias ciudades y la “afectación del derecho a la educación”.

El ministerio de Educación reunió esta semana a los 15 consejeros escolares de toda la provincia para evaluar y analizar las tareas de mantenimiento realizadas durante el receso de verano, y las obras que se ejecutaron y que continuarán en el mes de marzo.

“Es una decisión política priorizar las condiciones edilicias”, señaló a RÍO NEGRO Mónica Pouzo, subsecretaria de Consejos Escolares del ministerio de Educación, quien remarcó que en el verano se realizaron “tareas de mantenimiento” en los edificios escolares, que consistieron en limpieza de tanques y cisternas, revisión de los sistemas de calefacción y eléctricos, sanitización, desmalezamiento, entre otros.

Pouzo indicó que este año también se afrontaron “tareas de reparaciones menores como la renovación de fachadas con pintura, necesarias para un espacio seguro y más armonioso”.

La funcionaria enumeró que se concretan 30 obras, algunas con ampliaciones y otras de reparaciones en baterías de baños, techos, ampliaciones de aulas, y mejoras que surgieron de “evaluaciones técnicas y muchas responden a demandas históricas y necesarias de concretar”.

Pouzo destacó además que este año se puso “especial foco en la modalidad especial, no solo en obras sino también con la adquisición de vehículos adaptados”.

La escuela Laboral 3 de Allen tiene nuevo edificio y será inaugurado en los próximos días. Foto: Andrés Maripe

Entre los establecimientos de esta modalidad está el nuevo edificio de la Escuela Laboral 3 de Allen que se inaugurará próximamente. Y en Bariloche se encuentra en obra el edificio nuevo para la Laboral 6, cuyos alumnos por ahora cursan en un espacio refuncionalizado aportado por Desarrollo Social.

Este año se iniciarán el edificio para la ESRN 162, una nueva secundaria en el oeste de Bariloche que comenzó las clases el año pasado en un espacio refuncionalizado de otra escuela y también se prevé nuevo edificio para el CET 38 de Cipolletti, que inicialmente comenzará en la exescuela 63.

Módulos provisorios

Pouzo indicó que hay establecimientos que tienen “intervenciones de mayor complejidad” como la reparación integral de baños o construcción de aulas para lo cual “se necesita refuncionalizar la escuela para garantizar las clases” con la instalación de módulos de sanitarios o aulas provisorios y equipados.

En esta situación está el CET 35 de El Manso que comenzó las clases la semana pasada porque es del período RIE con un módulo de aulas y la refuncionalización de aulas en la biblioteca, pero por la demanda de la comunidad educativa que se movilizó varios días a la Ruta 40, se modificó la propuesta y se sumará un segundo módulo de aulas en lugar del espacio de biblioteca.

El CET 2 de Bariloche tiene una obra en los baños por lo que tendrá un espacio modular con sanitarios. Foto: Chino Leiva

Se dispusieron espacios modulares de aulas y sanitarios para la Laboral 4 de Cipolletti hasta que termine la obra; la ESRN 159 de Villa Manzano; y las escuelas 52 de Belisle y CET 2 de Bariloche tendrán módulos de sanitarios. En tanto, la ESRN 38 de San Antonio se iba a disponer un módulo sanitario pero no se logró por cuestiones logísticas con la grúa y la dirección no aceptó el uso de baños de docentes, por lo que empiezan con un dispositivo pedagógico particular y presencial el 16 de marzo.

En Cinco Saltos el CET 38 comenzará los talleres en el CET 16 y se agrega un espacio modular de aulas; mientras que la Escuela 199 de Cipolletti comenzará con un dispositivo pedagógico y presencial a partir del 16 de marzo.

Además, la Especial 24 de Cipolletti cuando comience la obra edilicia compartirá espacio con la Especial 4 y sumará módulos de aulas; la Primaria 84 de Cinco Saltos funcionará en el inicio en la Escuela 39 y sumará espacios modulares. La Primaria 222 de Allen que tiene obras de refacción va a funcionar en la Escuela 335 y se garantiza el transporte a alumnos y docentes.



Unter señala faltantes: “La realidad es otra”

Desde el gremio Unter no coinciden con la mirada del Gobierno. Mariana Rucci, secretaria de Salud en la Escuela, afirmó que “no todas las escuelas están listas como dice la ministra, la realidad es distinta”.

Puntualizó que la ESRN 10 de El Bolsón no tiene la obra de sanitarios que empezó en enero terminados, por eso esta semana que ingresaron los alumnos de primer año, las familias decidieron “no dejar a sus hijos en la escuela”. Lo mismo ocurre en la ESRN 38 de San Antonio que comparte edificio con el CENS 112 y había compromiso de instalar módulos sanitarios.

Otro caso puntual es el de la Primaria 262 de Cipolletti que tiene una obra de gas en curso y comenzará las clases con garrafas: “Eso representa una precariedad educativa”, dijo Rucci y señaló que existe rechazo d ella comunidad educativa de la Especial 24 de esa ciudad a la que Educación propone iniciar las clases compartiendo espacio con la Especial 4.

“En Cinco Saltos, Cipolletti, Bariloche y Allen hay escuelas que no inician en condiciones porque están con obras”, señaló Rucci y cuestionó que muchas veces “los plazos no se condicen con las necesidades”.

Para la dirigente la situación de varios establecimientos es producto de “falta de planificación y proyección del Gobierno” y estimó que una vez que inicie el ciclo lectivo completo se pondrán en evidencia los problemas edilicios.

También señaló que en el caso del Alto Valle los consejeros informaron que no estarán a tiempo los alimentos para los comedores, que llegarán el 23 de marzo.