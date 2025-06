Villa La Angostura: proponen ficha limpia ambiental para frenar abusos inmobiliarios

La jueza de faltas de Villa La Angostura, Soledad Aldea, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para establecer un régimen de ficha limpia ambiental y urbana. «Yo sé que va a traer mucha oposición porque hay muchos intereses que no les conviene, pero la idea es poner estos temas en la mesa para discutirlos», indicó la funcionaria.

De qué se trata el proyecto de Ficha Limpia Ambiental en Villa La Angostura

Las declaraciones de Aldea fueron en una entrevista con RTN: «La propuesta intenta establecer un criterio preventivo al momento de solicitar una excepción urbanística. Que tanto el inmueble, el profesional o el titular del lote no tenga ningún antecedente de infracción ambiental», señaló.

Desarrollo urbanístico en Villa La Angostura. Foto: archivo.

La jueza de faltas, quien está hace poco en funciones en la localidad cordillerana, advirtió que la idea «no es ir en contra de los desarrolladores turísticos«, sino para que «el desarrollo sea sustentable, premiar las buenas prácticas y desalentar a los que degradan el ambiente».

Infracciones en Villa La Angostura: «Ya está calculado dentro del desarrollo»

Hasta el momento, Aldea señaló que ha notado que «en repetidas ocasiones» desarrolladores turísticos, que algunos cuentan con «inmobiliarias grandes», cometen infracciones aún conociendo las normativas vigentes.

«Una y otra vez deciden pagar la infracción, total ya está calculado dentro del desarrollo«, advirtió y comentó que es un modus operandi «instalado hace años» en la ciudad.

«Creemos que el que daña el ambiente no puede pedir un beneficio dentro de ese mismo territorio, no tiene lógica», expresó. Por último, la funcionaria señaló que ahora resta que el Concejo Deliberante «vea si es factible» la propuesta y que comentó aún no se ha reunido con los bloques para debatirla.