Figueroa: «El presupuesto 2026 consolida el crecimiento de la Provincia»

El gobernador Rolando Figueroa se reunió con diputados para explicar el presupuesto del año que viene (Gentileza Neuquén informa)

Decidido a acelerar el tratamiento del proyecto de presupuesto para el año que viene, el gobernador Rolando Figueroa reunió a los diputados propios y ajenos a una reunión que se realizó en un salón de la localidad de Plottier, para exponer los lineamientos del cálculo de recursos y gastos.

“Un presupuesto que consolida el crecimiento de la provincia. Junto a los legisladores de nuestro espacio y de otros bloques con los que mantenemos diálogo permanente, compartimos una reunión para presentar el presupuesto 2026 y planificar la agenda legislativa”, publicó el gobernador Rolando Figueroa en su cuenta oficial de la red social X.

En su mensaje, el mandatario aseguró que se trata de un “presupuesto responsable, que contempla las variables macroeconómicas nacionales y consolida el camino que venimos transitando: el desendeudamiento, el equilibrio fiscal y la continuidad de un ambicioso plan de obras públicas en toda la provincia”. La publicación acompañó una foto del encuentro que encabezó en Plottier con legisladores provinciales y miembros de su gabinete.

Un encuentro político y técnico en Plottier

Durante la reunión, Figueroa presentó los lineamientos generales del proyecto de Presupuesto 2026, que ya fue ingresado a la Legislatura provincial, pero que todavía no tomó estado parlamentario.

El gobernador convocó a diputados del oficialismo y de otros bloques con representación en la Cámara, en un gesto de apertura política para anticipar los ejes del debate. No participaron los tres diputados del PJ ni los de la izquierda.

El mandatario destacó la necesidad de sostener el orden fiscal alcanzado durante este año y de continuar con un modelo de inversión pública equilibrado, orientado a fortalecer el desarrollo de las distintas regiones de Neuquén.

Diagnóstico económico y prudencia fiscal

La secretaria de Hacienda, Carola Pogliano, en declaraciones a radio UNCo CALF explicó que la provincia enfrenta un escenario internacional menos favorable, con un precio del barril de petróleo que ronda los 63 a 65 dólares —y una liquidación de regalías cercana a los 55—, lo que afecta de forma directa los ingresos provinciales.

Además de los legisladores asistió parte del gabinete (Neuquén informa)

“Si bien la producción sigue creciendo, el incremento de volumen no alcanza para compensar la caída del precio”, explicó Pogliano, quien sostuvo que el presupuesto fue diseñado “con realismo y prudencia”, para sostener el equilibrio y evitar tensiones financieras durante 2026.

Créditos internacionales con billetes marcados.

El plan económico provincial mantiene a la obra pública como eje de desarrollo.

Para el próximo año, la inversión total prevista asciende a 1,2 billones de pesos, de los cuales 157 mil millones se transferirán a municipios en concepto de obras delegadas. El resto corresponderá a proyectos ejecutados directamente por el Gobierno provincial.

Pogliano precisó que los créditos solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Mundial se destinarán exclusivamente a infraestructura, sin posibilidad de financiar gasto corriente.

Son fondos con destino específico y condiciones favorables, que nos permiten sostener el plan de obras sin comprometer la solvencia provincial”, afirmó e indicó: «Son plata marcada, no se puede utilizar para otro fin y menos para infraestructura de Vaca Muerta»

Relación con la Legislatura y próximos pasos

Si bien el proyecto ya ingresó formalmente a la Legislatura, aún no fue girado a comisión, por lo que se espera que el tratamiento parlamentario comience en los próximos días.

Figueroa enfatizó que la presentación ante los diputados busca “fortalecer la transparencia y el trabajo conjunto” entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Durante el encuentro, los legisladores pudieron consultar a los funcionarios sobre las proyecciones de ingresos, el impacto del precio del crudo y la planificación de las obras regionales.

El gobernador destacó que la elaboración del presupuesto fue “una construcción colectiva” que busca equilibrar las cuentas públicas sin frenar la inversión.

Desendeudamiento

Con esta presentación, el Gobierno provincial puso en marcha el debate sobre el Presupuesto 2026, una herramienta clave para garantizar la estabilidad económica y la continuidad de las políticas públicas.

igueroa ratificó su objetivo de consolidar un modelo basado en el desendeudamiento, el equilibrio fiscal y la obra pública como motor del desarrollo provincial.