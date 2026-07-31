Boca se mudaría a Huracán: cuántos partidos se va de La Bombonera por el mal estado del césped

El Xeneize haría de local en el Tomás A. Ducó en los próximos tres partidos.

Tras la clasificación en la Copa Sudamericana, Boca ya planifica lo que serán sus próximos compromisos. En ese sentido, a raíz de lo ocurrido en la ida ante O’Higgins, abandonará La Bombonera por el mal estado del césped y los siguientes partidos los disputará en otro estadio. A falta de la confirmación oficial, jugaría en la cancha de Huracán.

El Tomás Adolfo Ducó, ubicado en Parque Patricios, sería el elegido para ser el escenario de los encuentros venideros del Xeneize. Según pudo saber, las dirigencias estuvieron en contacto y llegaron a un acuerdo para que se transforme en realidad. De esta manera, el Palacio será la casa del conjunto de la ribera de forma momentánea.

Los partidos que Boca jugará de local en el Tomás A. Ducó de Huracán

Lo cierto es que Boca jugará en la cancha de Huracán. Mientras se ultiman detalles para comunicarlo oficialmente, el elenco azul y oro enfrentará a Estudiantes y a Vélez en el Ducó el miércoles 5 y el sábado 8 respectivamente, en los partidos correspondientes a la segunda (que fue postergado) y cuarta fecha del torneo Clausura 2026.

El estado del césped de La Bombonera en la ida de Boca ante O’Higgins.

A su vez, también vale resaltar que contra Recoleta también será en Parque Patricios, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, cotejo que se realizará el martes 11 de agosto a las 19 horas.

De esta manera, la vuelta a La Bombonera sería el 30 de agosto para medirse frente a Lanús, con el resembrado del césped ya en óptimas condiciones.

Vale recordar que la cancha de Huracán tiene capacidad para más de 48.000 espectadores y cumple con la cantidad de butacas para abonados que tiene Boca.

Cabe aclarar que La Bombonera cuenta con 58.000 ubicaciones, por lo que solamente hay una diferencia de 10.000 localidades.