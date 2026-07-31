La verdura que todavía estás a tiempo de sembrar en agosto y podés cosechar antes de que termine la primavera

Dependiendo de la variedad y de las condiciones climáticas, la lechuga suele estar lista entre 45 y 70 días después de la siembra.

Muchos creen que el invierno es una época de pausa para la huerta, pero no es así. De hecho, agosto es uno de los mejores meses para empezar a sembrar algunos cultivos que aprovechan el aumento gradual de las horas de luz y las temperaturas más templadas.

Entre ellos, uno de los más recomendados por especialistas en horticultura es la lechuga, una de las verduras más fáciles de cultivar y de crecimiento más rápido.

Si se siembra durante agosto, las primeras hojas pueden comenzar a cosecharse en la primavera, especialmente en las regiones con inviernos menos extremos o utilizando alguna protección sencilla contra las heladas.

Por qué agosto es un buen momento para sembrar lechuga

La lechuga es un cultivo que prefiere temperaturas frescas. Mientras el calor intenso puede hacer que florezca antes de tiempo y amargue sus hojas, el final del invierno ofrece condiciones ideales para que desarrolle un buen follaje.

Además, sembrarla en agosto permite que la planta aproveche el aumento de temperatura de septiembre y octubre para acelerar su crecimiento.

Cómo sembrarla correctamente

No hace falta tener una gran huerta. La lechuga puede cultivarse tanto en tierra como en macetas o cajones profundos.

Los principales cuidados son:

Elegir un lugar con buena luz natural.

Utilizar un sustrato suelto y con buen drenaje.

Mantener la tierra húmeda, pero sin encharcarla.

Proteger los primeros brotes de las heladas intensas si todavía hace mucho frío.

Dejar unos 25 a 30 centímetros entre plantas para que puedan desarrollarse.

Cuándo se puede cosechar

Dependiendo de la variedad y de las condiciones climáticas, la lechuga suele estar lista entre 45 y 70 días después de la siembra.

Una ventaja es que no siempre hace falta arrancar toda la planta. También se pueden cortar únicamente las hojas externas y dejar que el centro siga creciendo, prolongando así la producción durante varias semanas.

Los beneficios de cultivar lechuga en casa

Además de ser una de las verduras más consumidas, la lechuga aporta:

Fibra.

Vitaminas A, C y K.

Folatos.

Potasio.

Gran contenido de agua, que favorece la hidratación.

Cultivarla en casa también permite cosechar las hojas justo antes de consumirlas, conservando mejor su textura y sabor, además de reducir el uso de envases y el traslado de alimentos.

Otras verduras que también podés sembrar en agosto

Además de la lechuga, agosto es un buen momento para iniciar otros cultivos de estación, como:

Espinaca.

Acelga.

Rabanito.

Arvejas.

Zanahoria.

Remolacha.

Cebolla de verdeo.

Con unos pocos cuidados, estos cultivos pueden ofrecer las primeras cosechas durante la primavera y convertirse en el punto de partida para una huerta productiva durante toda la temporada.