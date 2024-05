Figueroa irá a la cumbre del MPN en Chos Malal donde le pedirán su regreso al partido

El 3 de junio será finalmente la reunión del Movimiento Popular Neuquino en Chos Malal donde se lanzará la agrupación «La 27» y se reeditará el pedido al gobernador Rolando Figueroa que regrese al partido. Así lo confirmó este miércoles el exintendente de Chos Malal y presidente de la seccional del norte neuquino, Hugo Gutiérrez, en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO. El dirigente le contestó a las críticas del diputado Gerardo Gutiérrez, hermano del exgobernador, y consideró que hoy el MPN «no tiene una figura fuerte» que los pueda representar en las elecciones del 2025.

Escuchá a Hugo Gutiérrez, exintendente de Chos Malal, en RÍO NEGRO RADIO:

Gutiérrez dijo que se confirmó el 3 de junio y no el 30 de mayo «debido a que el gobernador va a estar». «Va a estar en el aniversario de Taquimilán y a la tarde cerramos con el acto en Chos Malal», aseguró. Diario RÍO NEGRO consultó con el entorno de Figueroa y confirmaron su asistencia a la reunión.

«Estamos llamando en miras de una agrupación nueva, ‘la 27’, que va a tener desarrollo territorial y político en cada localidad de la provincia. Obviamente estamos trabajando con una mirada cercana al gobernador, quien es compañero también del Movimiento, pues nunca se terminó de desafiar nunca», explicó Gutiérrez.

El referente analizó que la propuesta es que esa agrupación tenga «para el 2025 o el 2027 un carácter de frente», aunque advirtió que «será una cuestión de discutir con todos los que participen en esta mesa».

Evaluó tras las críticas de Gerardo Gutiérrez y otros diputados como Claudio Domínguez que «no están entendiendo» porque son muchos quienes están trabajando en esa idea, como actuales funcionarios e intendentes.

Gutiérrez, quien fue primero aliado de Figueroa cuando lo sucedió en la intendencia de Chos Malal, luego adversario político y ahora nuevamente aliado, cuestionó que en el partido «siempre hay que estar esperando que que no nos bajen una línea y no nos fue bien con lo que hemos tenido hasta acá». «Yo me hago cargo y refuerzo la parte que me toca, hay gente que no puede opinar tan libremente», reclamó.

«Hoy estoy mirando para adelante y estoy pensando en una construcción nueva con mucha gente que no viene obligada», diferenció.

El MPN y los candidatos para el 2025

Para Hugo Gutiérrez, «hay gente que está más preocupado hoy por quién nos va a representar para el Senado en el 2025», aunque puso en duda si el partido hoy tiene «candidatos creíbles dentro de sus filas» para que representen a los afiliados. «Hoy no hay una figura fuerte para que nos represente en 2025», aseguró.

«Yo veo que tenemos que trabajar mucho para llegar al 2027 unificando criterios y viendo quiénes son los mejores candidatos», sostuvo.

Insistió con que el sector que se formalizará el 3 de junio en Chos Malal tiene un acercamiento con Figueroa y le está pidiendo «que evalúe en algún momento poder volver al partido». «Pero eso ya queda un poco en él, esto hace a una decisión a futuro que él va a ir evaluando», aclaró.

