Figueroa reclamó una nueva Ley de Coparticipación y anunció fechas clave para el Presupuesto y la paritaria estatal en Neuquén

El gobernador insistió sobre la necesidad de discutir una nueva Ley de Coparticipación Federal.

El gobernador Rolando Figueroa planteó ayer la necesidad de avanzar en un debate por una nueva Ley de Coparticipación Federal. Señaló que Neuquén recibe 14 veces menos que algunas provincias del norte y remarcó que la normativa vigente data de 1988.

Durante su exposición, el mandatario indicó que la provincia aporta más del 4% del Producto Bruto Interno y recibe apenas el 1,72% en concepto de coparticipación. Explicó que la participación en los recursos provinciales provenientes de este régimen descendió a menos del 18%.

En relación con la presentación del Presupuesto nacional realizada por el presidente Javier Milei, Figueroa consideró que se trató de un paso adelante, aunque advirtió que varios indicadores resultaban de cumplimiento incierto.

El gobernador confirmó que el 30 de octubre se presentará el proyecto de Presupuesto provincial. También recalcó que el 27 de ese mes se convocará a los gremios estatales para iniciar el debate salarial del próximo año.

Valoró que los acuerdos anticipados permitieron garantizar el inicio del ciclo lectivo en tiempo previsto.

Respecto de la elaboración del Presupuesto, sostuvo que el trabajo incluye la participación de intendentes que definieron prioridades en materia de obras.

Enumeró acciones vinculadas a becas, construcción de escuelas, infraestructura pública, fortalecimiento del sistema de salud y cobertura de programas discontinuados a nivel nacional.

Figueroa afirmó que la provincia mantuvo una política orientada a las inversiones de capital

Detalló que en dos años de gestión se redujo en 27% la deuda pública consolidada, se canceló la totalidad de la deuda flotante heredada y se destinó más del 17% de los recursos a bienes de capital.