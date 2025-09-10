El gobierno de Rolando Figueroa consiguió un repunte de las regalías en agosto, tras meses de merma

La provincia de Neuquén logró mejor en agosto el desempeño de sus recursos corrientes y recuperó un incremento interanual por encima del 20% en las regalías hidrocarburíferas, tras varios meses de merma. El ministro de Energía, Gustavo Medele, reconoció esta semana en diálogo con Energía On que la diferencia entre la inflación en pesos y el precio en dólares del petróleo es “un problema”, pero explicó que una de las formas de compensarlo es generando más ahorro en el Estado.

“Si la inflación en pesos es superior a lo que va a subir el precio del petróleo en dólares, para la provincia es un impacto negativo porque recibe menos pesos por sus regalías. Eso se entiende y hay que trabajarlo”, indicó el funcionario desde la Expo Argentina Oil&Gas (AOG) que se realiza desde el lunes en Buenos Aires.

“¿Cómo lo trabaja la provincia? Ahorrando, cambiando costo por inversiones? Esta diferencia de export parity a inflación local nos puso en otra dinámica de decir bueno, esta es una realidad, cómo lo resolvemos”, explicó.

En agosto, ingresaron a Neuquén 244.097 millones de pesos entre regalías y canon de producción, un 22,3% más en términos reales que en igual mes del año pasado.

Las de petróleo representaron la mayor parte, con 168.262 millones y un incremento real aún por encima del promedio: se ubicó en 26,3% frente al 15,8% que crecieron las regalías de gas. Estas totalizaron en el mes 72.141 millones de pesos.

Las regalías hidrocarburíferas ya habían tenido un leve aumento en julio, del 3,5%, tras varios meses consecutivos de baja interanual. Coincidió con una suba del precio del barril de petróleo y también del tipo de cambio.

La coparticipación nacional ya es menos del 20%

Volviendo a la ejecución de recursos del mes, en agosto el total que llegó a las arcas provinciales fue de 487.991 millones de pesos. El 50% correspondió a regalías mientras que el resto se repartió entre los recursos por coparticipación nacional (17%) y recaudación propia (33%).

Por la coparticipación nacional y envíos especiales, llegaron a Neuquén 83.342 millones de pesos, con un aumento real de apenas 1,6% respecto a agosto del año pasado.

En cambio, por recaudación de impuestos provinciales ingresaron el mes pasado 160.552 millones: casi la totalidad correspondió al pago de Ingresos Brutos, que viene atado a la actividad económica y también de Vaca Muerta, y, en menor medida, por Sellos y por el Impuesto Inmobiliario.