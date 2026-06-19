Figueroa y Weretilneck presentaron herramientas financieras para PyMEs de Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, presentaron este viernes la jornada «Herramientas financieras para el desarrollo de proveedores de Vaca Muerta» junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En la presentación, Weretilneck aseguró que «aprendemos mucho de la (provincia) hermana productiva» sobre la industria energética. Por su parte, Figueroa destacó «la mirada de poder construir la exportación de lo nuestro por un puerto patagónico» rionegrino.

Herramientas financieras para PyMEs: De qué trata la jornada

«El programa de desarrollo de proveedores que se diseñó en el CFI junto a las provincias tiene por objeto acompañar el ecosistema de proveedores de las grandes empresas en el desarrollo y en la explotación de los recursos naturales«, explicó Ignacio Lamothe, el secretario general del CFI.

Afirmó que Neuquén es el epicentro de un gran desarrollo productivo y que requiere al sector público pensando en qué instrumentos y modelos de acompañamiento necesitan las PyMEs y proveedores locales para acoplarse.

«Junto a las provincias de Argentina y el CFI venimos trabajando en la expansión del sistema de garantías público y privado. Juegan un rol fundamental para permitirle a estos proveedores acceder al financiamiento sin tener tanto en cuenta balances pasados», detalló el referente.

También hizo énfasis en el rol del fondo de garantía de Neuquén, Río Negro y del CFI permiten «conectar ahorros privados con inversión productiva«.

Durante el acto, se realizó la firma del convenio «Programa de Desarrollo de Proveedores» entre Neuquén y el CFI. Foto: Matías Subat.

Río Negro y Neuquén, aliadas en la industria energética

«Desde los gobiernos, más allá de los intereses locales, apostamos al interés general. El interés general es que el país pueda exportar la riqueza que tenemos en nuestro suelo«, dijo Weretilneck en su discurso.

Y agregó «por primera vez la riqueza patagónica se va a exportar desde el suelo patagónico, en este caso por el mar patagónico».

Destacó la estabilidad política y la seguridad jurídica de las provincias con respecto a los proyectos energéticos y la productividad económica: «Nos comprometemos a mantener la estabilidad de las tasas, de los impuestos y de los derechos a lo largo de los años que tenga cada uno de los proyectos».

Además, describió que la matriz productiva de Río Negro históricamente se centró en la agricultura, ganadería y turismo. «Nos viene de maravilla esta este acompañamiento del CFI y este trabajo coordinado», precisó.

Foto: Matías Subat.

Por su parte, Figueroa recalcó «la rapidez con la que Río Negro ha podido construir el ecosistema para poder vincularse en un exportador«.

«Esta es la gran oportunidad para que todos nosotros miremos qué se está construyendo en la Norpatagonia«, remarcó Figueroa.

Durante su discurso, presentó un cuadro con las necesidades de financiamiento y devolución de la deuda hasta 2030 para explicar el plan del gobierno provincial de cancelación. “Al finalizar este año vamos a tener más del 50% de la deuda cancelada”, sostuvo.

Resaltó que para lograr la sustentabilidad social y el desarrollo, se debe duplicar la producción e ingresos invirtiendo en infraestructura, capacitando a los jóvenes a través de becas y el Instituto Vaca Muerta, y priorizando la contratación y competitividad de las empresas locales.

Mencionó también la ley de GNL que fue enviada a la Legislatura para que sea aprobada la semana que viene «porque nos va a permitir llenar los ductos». Por su parte, Weretilneck dijo «el desafío es que en noviembre del año próximo la Argentina se suma al mercado mundial de GNL».

«La provincia de Neuquén creció en su Producto Bruto Geográfico en estos dos años y medio un un 31%. Neuquén está creciendo al 12% anual, está creciendo al doble que los tigres asiáticos. Ahora el desafío es cómo ese crecimiento nos impacta favorablemente en el metro cuadrado«, argumentó.