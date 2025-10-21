Figueroa y Weretilneck sellaron un frente común para fortalecer la agenda norpatagónica en el Congreso

Los dos gobernadores reunieron a los candidatos de La Neuquinidad y Juntos Defendemos Río Negro (Gentileza)

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, sostuvo en una entrevista con Río Negro Radio que la relación entre su provincia y Río Negro se apoya en un complemento económico y estratégico que debe profundizarse.

Planteó la necesidad de avanzar en una agenda común que permita monetizar la producción patagónica a través de un puerto propio y fortalecer la participación regional en temas nacionales como la coparticipación federal.

Durante el diálogo, Figueroa subrayó que Neuquén y Río Negro comparten desafíos estructurales, pero también una visión de desarrollo basada en la producción, la tecnología y la movilidad social.

Remarcó que la defensa de los recursos provinciales exige una coordinación parlamentaria capaz de trasladar al Congreso los intereses de la región.

En ese escenario, se realizó una reunión de trabajo conjunta entre Figueroa y el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, acompañados por los principales candidatos de ambas provincias.

El encuentro tuvo como objetivo diseñar una estrategia legislativa compartida y definir prioridades en materia de energía, producción y equidad fiscal.

Del cónclave participaron los postulantes a senadores y diputados por La Neuquinidad —Julieta Corroza, Juan Luis “Pepé” Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perren— y por Juntos Defendemos Río Negro —Facundo López, Andrea Confini y Pablo Muena—.

Figueroa sostuvo que la etapa que viene requiere trabajo conjunto y representación federal sólida:

“Para la Argentina que viene, es fundamental que Río Negro y Neuquén aporten producción, desarrollo y divisas. De cada 100 pesos que aportamos, a Neuquén le vuelven apenas 51. Eso debe cambiar”, expresó.

Weretilneck coincidió en la necesidad de construir un bloque patagónico con identidad propia, asegurando que la defensa del federalismo “se ejerce con hechos y con unidad”.

“No vamos a Buenos Aires a obedecer órdenes, sino a defender lo que producimos y lo que necesitamos para seguir creciendo”, afirmó.

Ambos mandatarios destacaron la complementariedad económica y política entre las provincias, tanto en energía y producción como en desarrollo turístico y tecnológico. Figueroa definió la alianza como “histórica y estratégica”, orientada a transformar la región en un actor relevante dentro del esquema nacional.

El encuentro selló así la consolidación de un frente norpatagónico que buscará mayor peso político en el Congreso y una nueva discusión sobre la distribución de los recursos federales, con el propósito de garantizar que la riqueza energética y productiva de la Patagonia beneficie primero a sus habitantes.