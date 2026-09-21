Reestructuración en Olivos: el Gobierno oficializó la salida de una funcionaria clave de Karina Milei

María Belén Agudiez (a la derecha), excolaboradora cercana a Karina Milei. El Gobierno oficializó su salida de la Subsecretaría de Planificación General tras la reorganización en la Quinta de Olivos. (Foto: Presidencia)

El Gobierno nacional oficializó la renuncia de María Belén Agudiez a la subsecretaría de Planificación General, área técnica que depende de la secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. La decisión administrativa fue formalizada a través del Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La norma establece que la dimisión rige a partir del 20 de septiembre de 2026. Como es habitual en este tipo de disposiciones, el texto no detalla los motivos del alejamiento y se limita a agradecer a la funcionaria saliente por «los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo».

Agudiez formaba parte del círculo de estrecha colaboración de Karina Milei. Desde su área, tenía asignada la coordinación operativa de dependencias directas del Poder Ejecutivo, entre las que se encontraba la supervisión de la Quinta Presidencial de Olivos.

Reestructuración en Olivos y traspaso a la Casa Militar

La salida de Agudiez se conoció luego de las modificaciones organizativas resueltas en la residencia oficial. Mediante una disposición adoptada la semana anterior, el Ejecutivo resolvió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y trasladar a la Casa Militar la responsabilidad absoluta sobre la custodia del predio y de las residencias transitorias destinadas al jefe de Estado y su familia.

Esa reconfiguración impactó sobre el esquema del personal civil que cumplía funciones en el predio de Olivos. Fuentes oficiales confirmaron en su momento 12 despidos, además de una serie de reasignaciones de tareas.

De acuerdo con el esquema dispuesto para la transición, la transferencia de responsabilidades operativas y bienes materiales hacia la órbita de la Casa Militar deberá completarse en un plazo no mayor a 60 días, mientras que la Subsecretaría de Planificación General quedó formalmente vacante.